蘆洲8字頭真的出現了！　在地房仲喊不意外：新房子實在太少

記者項瀚／台北報導

先前傳出蘆洲新案開價驚見8字頭，躍上各家媒體版面，甚至以「沒有最瘋狂只有更瘋」形容。最新實價登錄，該案成交確實站上8字頭，頗為驚人。在地房仲表示，該案靠近三民高中捷運站，屬蘆洲市中心，且新大樓供給非常稀少，成交8字頭不意外。

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▲先前傳出蘆洲新案開價驚見8字頭，躍上各家媒體版面。（蘆洲區示意圖／記者項瀚攝）

先前市調單位指出，新北蘆洲驚見新案開價8字頭，引發熱議，登上各家媒體版面，甚至用「沒有最瘋狂只有更瘋」、「房價如失速列車」等文字形容。

開價終究是開價，最終成交價才算數。然而，最新實價揭露，蘆洲真出現8字頭成交，刷新區域預售房價天花板，「新樸王樣」有5筆交易站上8字頭，最高每坪飆上82.5萬元，該戶含1車權狀40.5坪，總價2965萬元。

攤開歷年實價登錄，蘆洲次高的預售單價為67.7萬元，於今年3月成交，權狀17坪，總價1176萬元，是位於中山二路巷內的預售案「中山．極」。成屋方面，最高價則為屋齡1年的「鷺洲雲硯」，每坪76萬元。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，雖然「新樸王樣」基地不到500坪，不算是大案，但地段精華，距捷運三民高中站僅300公尺，又鄰近有早市，周邊生活機能便利，且該案規劃15~32坪的1~3房，1房總價不含車約在1300萬元，雖然單價高，但以總價來看仍符合首購剛性需求。

住商不動產蘆洲三民捷運加盟店長林錦妙表示，三民高中周圍地段佳，屬蘆洲市中心，生活機能佳，附近還有多功能「公益大樓」建設利多，加上區域大樓社區供給稀缺，換屋動能強，以致單價走高，尤其是中小坪數產品，過去蘆洲最高價的紀錄保持者「鷺洲雲硯」也是位於三民高中一帶。

林錦妙說：「三重仁義重劃區每坪都成交78~79萬元了，我們這邊市中心耶，新案上8字頭不意外啦。」

▲過去蘆洲最高價的紀錄保持者「鷺洲雲硯」也是位於三民高中一帶。（圖／記者項瀚攝）

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