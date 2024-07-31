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小宅當道！4招教你小坪數客廳怎麼收納規劃

作者：幸福空間

家中坪數不大，客廳空間也不算大，如果把大型家具擺好應該沒有其他空間了，如果未來還有生小孩的計畫，不知道這些物品應該怎麼辦？坪數越來越小的趨勢下，許多新婚小夫妻遇到收納不足的問題，專業整理師于之琳認為，客廳沒有一定的樣子，平時需適時取捨，請把空間留給使用的人和真正重要的物品。

打造屬於你的客廳

你家的客廳長什麼樣子？你理想中的客廳又是什麼樣貌？你有沒有想過客廳可以不只一種樣子呢？一般認為的客廳會有沙發和電視，電視周圍可能有電視櫃，而在沙發和電視的中間則有茶几，這也是我到府服務以來見過最多的客廳配置，這樣的安排沒有不好，適合大多數人，有沒有真正適合你呢？

記得當時為了試婚，我第一次搬出原生家庭，在外找了一個租屋處，為了希望生活空間大一點，又為了確保租金是用在人身上，於是用不到的大型家具都請房東搬走。空間實在有限，所以電視旁邊有衣櫃、餐桌後面就是床，這客廳有點四不像，卻小巧溫馨。

後來我們從十坪的分租小套房搬到十五坪的樓中樓，這次房東沒辦法配合將大型家具搬走，我們只好發揮創意適應這些家具，過程中我的愛貓右後腳癱瘓，無法順利爬上樓與我們一起睡，因為太捨不得，乾脆將床墊搬到客廳，在客廳睡了好一陣子，那陣子長輩的耳語沒少過，但是我也沒聽進去。

▲因為喜歡與貓咪窩在一起，當時沙發特別選擇抽屜式收納，增加收納空間之外也不會影響到躺在沙發上睡覺的貓咪。（圖片來源／于之琳；圖片提供／四塊玉文創）

不將就使用沙發

接下來就是現在居住的房子，因為不想將就，所以在還沒有找到理想沙發前，我選擇兩張大型寵物墊，丟幾個枕頭在上面，每天也是舒舒服服的和寵物窩在一起，結果長輩來坐客都說太矮不好起身、朋友們也不好意思真的躺在上面。看到來我家玩的人都玩得不舒服，才開始積極看沙發，好不容易找到喜歡的沙發，又聽了不少「建議」，老實說一點都沒有影響到我，因為只有我們夫妻倆最清楚自己的需求，我們幾乎不會在沙發上看電視，頂多一起吃飯時會配電視，所以將餐桌安排在有電視的區域。非傳統認知的客廳，可能旁人不一定理解，但是自己才會知道，使用起來有多爽！

▲即使非傳統客廳的樣子，只要自己喜歡，就是最棒的客廳。（圖片來源／于之琳；圖片提供／四塊玉文創）

活動式家具更方便

常會需要搬家者、可能從獨居變雙棲、一寶變多寶，工作型態多元時常改變的人，或跟我一樣純粹討厭一成不變，喜歡經常改變家中擺設的人，我都強力推薦一定要多多考慮活動式家具，想移就移、想改就改。有些櫃體甚至可以橫放也可以直放，能應用在各種空間，這樣空間比較不會受限，如果閒置的收納用品可以壓縮體積收起來，一定更加分！

家中物品占滿七成

未來可能有東西增加或需要收起來，應該怎麼處理才好？我建議家中本來物品維持在七分滿是最理想，所有的櫃體或抽屜都不要放滿，需有意識的控制，空間才有餘裕應付突發事件需要增加的物品。好比誰知道某一天家家戶戶都要空一個抽屜放口罩和酒精呢？所以平時就得適時取捨，把空間留給使用的人和真正重要的物品。

延伸閱讀：怎麼搬家最快？如何快速、有計畫性的打包？

延伸閱讀：空間不夠大，物品沒地方收，該怎麼整理？

延伸閱讀：東西不擺出來就會忘記，桌面無法淨空怎麼辦？

延伸閱讀：搬來搬去有夠累！整理東西一定要「下架清空」嗎？

延伸閱讀：有了儲藏室還是不夠放？將物品分類整理才是收納關鍵！

延伸閱讀：廚房總是亂七八糟？專業整理師教你5個超簡單收納術！

【本內容節錄自編輯精選好書《誰說一定要整理：整理師教你從減量到空間收納，讓物品好收好拿、生活更輕鬆舒心。》】

幸福空間專欄

書名：誰說一定要整理：整理師教你從減量到空間收納，讓物品好收好拿、生活更輕鬆舒心。

出版社：四塊玉文創

作者：于之琳


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關鍵字：幸福空間(小坪數精選)

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