翁馨儀東京置產買到「煙火房」　看了1小時！超過癮：滿足啦

記者顧齊祐／綜合報導

女星翁馨儀在2013年與張菲次子張少懷結婚，婚後育有1對兒女，相當幸福。她去年10月成功在日本買房，近日帶著一家4口一起前往度過暑假，昨（30日）驚喜地發文表示買到了「煙火房」，在家裡就能觀賞到東京的花火大會。

▲翁馨儀驚喜發現在東京買的房子能觀賞到花火大會。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

翁馨儀去年（2023）開始動念要在東京買房，並在苦苦尋找之後，成功在10月完成了交屋，而且在家中就能看到東京晴空塔，讓粉絲都超羨慕。

▲翁馨儀2023年成功在東京置產，家中就能遠眺晴空塔。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

翁馨儀近日趁著暑假帶著一家4口一起前往東京的房子放鬆，並興奮地在個人Instagram發文表示「這趟最開心最驚喜的發現，就是原來我買到的是一間煙火房耶」，並直呼看了1個小時的煙火，是她看過最久的一場。

▲翁馨儀看了1個小時的煙火。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

在家裡就能完整欣賞到整場的煙火表演，讓粉絲們都超級羨慕，紛紛留言表示「天啊，太羨慕了」、「好讚的視角」、「一小時也太嗨了吧」、「超幸福超浪漫」。