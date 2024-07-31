【廣編】AI慕光城動土盛典　正式宣告SCDA國際鉅作＋亞灣AI盛世來臨

▲「AI慕光城」威風八面未公開話題不斷。

【廣編特輯】

圖、文／清景麟集團提供

全台矚目世界級建築即將在亞灣誕生！2024年高雄房地產空前大案，「AI慕光城」開工動土盛典暨公益捐贈儀式，今（7/31）於前鎮區凱旋四路建案基地盛大展開，清景麟集團與三地集團強強聯手，以充滿AI未來時尚科技感風格美學，打造別開生面的動土派對。

高雄近年轉型智慧城市成效卓越，清景麟集團創辦人林聰麟致詞提到，高雄AI產業崛起，亞洲新灣區以智慧科技帶動產業轉型，創造科技產業生活多元使用優質水岸環境，預期吸引產業進駐投資550億，提供超過4200個就業機會，在晉升全球國際港灣城市行列的同時，更需要一棟能夠代言高雄城市的世界級偉大建築，「AI慕光城」的誕生，正是符合全民的期待，勢必為高雄房地產創造榮耀輝煌的新頁！

亞灣空前國際造鎮，總銷金額高達200億的「AI慕光城」，是高雄史上難得出現的超級重點國際大案，全案從外觀、燈光、景觀、公設..等，全部聘請新加坡建築巨擘SCDA國際建築團隊親自設計操刀，囊括世界各大建築獎項的SCDA，堪稱全球頂尖豪宅與頂級飯店推手；此次，清景麟集團與三地集團聯手SCDA打造高雄亞灣新地標，將帶來全新視野與格局，領先國際大城市，與亞灣AI盛世共舞；期許高雄的城市光榮感從這裡開始，住進世界、走近國際，奢享全球頂尖精緻生活高品質寓所。

2017年「清景麟教育基金會」在建設代銷事業的本體上成立，長期關心教育，土地環境保護及永續城鄉議題！藉由此次「AI慕光城」動土盛典，現場更同時進行「公益愛心基金捐贈」儀式，在前鎮區市議員 鄭光峰、陳麗娜、曾麗燕、蔡武宏、李順進、吳銘賜、黃彥毓等大力媒合之下，由清景麟集團林聰麟創辦人、三地開發鍾育霖執行長，共同捐贈700萬元給與七個社福團體各100萬元，期盼拋磚引玉，讓更多企業及機關團體能共襄盛舉，響應慈善公益，一同關懷社會上弱勢族群！