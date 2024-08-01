「你抓不到底部的」！專家認囤房稅2.0影響有限：想自住別再觀望

▲首購族總在等房價跌？（示意圖／取自pakutaso）

文／劉煥彥／今周刊

全台房地產市場熱滾滾，中央銀行及財政部近幾年推出多項措施，例如房地合一稅或囤房稅，希望使房市降溫，惟效果似乎有限。

曾任中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長的房地產市場專家李同榮認為，如果是想要買房自住的消費者，不用繼續觀望，因為很難等到市場底部出現，而且房市長線來說只會往上走。

他也認為，本月上路的囤房稅2.0的打房效果可能有限，至於下半年可能抑制台灣房市的較大變數，在於政府對於「新青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安房貸）的最新限制，對於房屋交易量成長有多大抑制效果。

「基本上自住的，你一波墊得比一波高」

李同榮在周日（15日）播出的數字台灣節目，接受主持人謝金河訪談時直言，想要買自住房屋的消費者最好不要觀望，「自住的永遠不要觀望，你觀望了你抓不到那個底，而且（房價）愈漲你愈不敢買，跌了你又想要更跌，你根本抓不到那個底」。

「所以，基本上自住的，你一波墊得比一波高，（即使）一兩年（房價）比較不好，最後還是往上走。」

至於下半年國內房地產市場的展望，李同榮認為有七大挑戰要觀察，其中新青安房貸限制措施抑制房市交易量的情況，需要好好觀察。

他說明，由於主管機關開始稽查是否有投資客申請新青安房貸，或是開始出手限制這類貸款戶把房子轉租，全國六都的成屋交易量平均數，6月比5月縮減11%。

至於這對下半年房市冷卻有多大影響，要繼續觀察7月及8月的全台成屋交易數字。

「新青安的效益什麼時候遞減，房市就會有收斂的時候。」

「新青安效益何時遞減，房市就有收斂的時候」

李同榮也提出對於下半年房市的主要挑戰，在新青安六大指標稽查之外，還有另外六項。

1. 囤房稅2.0上路

李同榮認為，囤房稅對於房市的利空已經鈍化，因為現在建商手上的餘屋不多，稅基不會太高，所以影響整體房市的層面不會太大。

「稅制基本上是要公平合理，有獲利你要繳稅，但現在是稅制在打房，它漲的時候會助漲，跌的時候會助跌。如果現在景氣不好，房地產（市場）往下彎，囤房稅上路，這個影響可能就比較大。」

2. 央行六限貸

這是個老方法，但是對大型建商的影響有限，小型建商或對手上有第二戶房貸的消費者，才會比較辛苦，所以六限貸仍難以抑制房價。

3. 經濟基本面是否持續增強

2024下半年的經濟成長，由於去年基期同期較高，因此下半年可能成長力道不若上半年，但全年預估依然頗佳，所以經濟基本面仍有助長房地產市場的效果

4. 股市是否持續升溫

台股指數已經從18000點躍升至24000點，如果下半年持續走強，自然對房地產市場也有利。

5. 政策面是否推出新的打房措施

李同榮指出，過去1~2年政府打房出招頻頻，但由於打房的時間點不對，因此效果有限。

「如果現在（房價）漲幅不要再拉高，而是小漲或盤整，能夠維持（房市交易）活絡是最好。今年我本來就推測，不管房地產（價格）漲跌，交易量都會很強，這就是因為經濟動能（助推）。」

6. 兩岸政治關係變化

政治要由政治去解決，就比較不易預測。

另外李同榮也認為，科技業南移全面帶動了中南部的經濟，「這是全民之福，不會只有天龍國在好」。

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