嘉義市最大案！　整合20年「中台灣首件公辦都更」站5字頭

▲嘉義縣市因台積電設廠題材發威，新案房價猛拉，中彰投雲嘉5縣市首件公辦都更案「嘉義都更好」也順勢推出。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
嘉義縣市因台積電設廠題材發威，新案房價猛拉，中彰投雲嘉5縣市首件公辦都更案「嘉義都更好」也順勢推出，位於嘉義市蛋黃區，1日舉行動土典禮，由國城建設擔任實施者，預計開價48~52萬元，總銷50億元，為嘉義市史上最大案。
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「民族國小西側公辦都更案」為台中、彰化、南投 、雲林、嘉義縣市等中部5縣市第一個完成招商的公辦都更案，第一期相當具指標意義，2021年底嘉義市政府公告，由國城建設獲選最優申請人，投資23億元，8月1日舉行動土典禮。
▲垂楊路可串聯新光三越、遠百、高鐵、台鐵等便利機能。（圖／記者張雅雲攝）
嘉義市長黃敏惠透露，作為中彰投雲嘉首個公辦都更案，該案牽涉4個公家機關所有權，再加上處理地上物與佔有物問題，耗時20多年協商，由教育部、國產署、市府及嘉義縣政府等單位合力推動整合，才開啟嘉義市公辦都更的新頁。
國城建設副總經理洪嘉聰表示，基地位於嘉義市垂楊路及吳鳳北路口，面積約1300餘坪，鄰近民族國小、崇文國小以及嘉義女中，屬嘉義市的文教學區，沿垂楊路可串聯新光三越、遠百、高鐵、台鐵等便利機能，貫穿嘉義市東區與西區交界核心，堪稱蛋黃中的蛋黃，也磁吸周邊產業園區科技人購屋。
▲基地鄰近民族國小、崇文國小以及嘉義女中。（圖／記者張雅雲攝）
負責銷售的專案協理陳易鴻表示，該案興建4棟地上15層、地下3層大樓，共237戶，坪數為26~50坪、2~4房，預定2028年底完工，開價48~52萬元，預計8月中公開，總銷達50億元，為嘉義市史上總銷最大案。
▲二期釋出民族路與吳鳳北路口精華地，面積2998坪，使用分區為商業地，預計2025年Q1招商。（圖／記者張雅雲攝）
嘉義市都發處長許懷群表示，「民族國小西側公辦都更案」首期已動土，二期將釋出民族路、吳鳳北路口精華地，面積2998坪，使用分區為商業區，預計2025年Q1招商，底價約50億元，可規劃百貨、店面、商辦等複合式產品，達到土地活化效果，再帶旺區域發展。
嘉義市不動產開發公會榮譽理事長呂冠衡表示，嘉義因台積電設廠議題，讓房地交易瞬間熱度竄起，嘉義市7月首度有大樓成交價站上5字頭，創區域成交價新高，未來還有嘉義市鐵路高架化、輕軌等建設，近期帶動嘉義市買氣急遽升溫，也吸引不少外地及本地置產客搶進。
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