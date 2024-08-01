前7月六都交易16.3萬棟創11年新高　信義：全年挑戰36萬棟





▲台中的買賣移轉月增率26.3%、年增率超過5成，雙雙居各都榜首，指標大案「心之所向」取得超過1800戶使照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

六都7月的買賣移轉棟數揭曉，總計六都7月共繳出26555棟的好成績，月增11.6%，年增33.6%，也成為2014年以來同期最大量，累計1~7月交易量已來到約16.3萬棟，成為近11年同期新高，年增約3成。信義房屋專家表示，全年有機會挑戰36萬棟。

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去年同期上路的《平均地權條例》新制，讓去年市場呈冷，但到2024年7月各都會區的買賣移轉年增率亮眼，尤其桃園、台中等地以重劃區領銜，迎來新案完工交屋潮，使7月的買賣移轉棟數較去年大幅成長，締造近11年來的同期新高。

▲六都7月買賣移轉。

六都之中，台中繳出5969棟、月增26.3%、年增53.8%，拿下交易王。桃園4993棟，月增7.6%、年增29.5%居次，南二都部分台南2316棟，微微月減3.5%，但年增26.3%；高雄部分則是4344棟，月增7.3%，年增38.1%。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「2024年 5、6月房市交易狀況暢旺，央行6月央行理監事會議才宣布調整存準率，影響尚未發酵，加上仍有些預售屋完工過戶登記，因此帶動7月移轉棟數增加，全年相當有機會挑戰36萬棟。」

值得注意的是，台中的買賣移轉月增率26.3%、年增率超過5成，雙雙居各都榜首，單單北屯區，就因機捷特區、14期重劃區及廍子重劃區的指標大案連袂完工，如指標大案「心之所向」就供給1800多戶的，也帶動區域衝出今年首見的破千棟大量。

▲桃園、龜山與中壢，分別因小檜溪、A7及高鐵特區等重劃區的大案完工帶動交易棟數量增。（圖／資料照）

桃園部分7月交出4993棟，為近31個月的單月最大量，台灣房屋長庚直營店店長林士涵表示：「桃園、龜山與中壢，分別因小檜溪、A7及高鐵特區等重劃區的大案完工，拉抬買賣移轉表現，其中龜山A7第二季就有將近600戶的『遠雄新未來3』、超過800戶的『富宇上城』助攻龜山買賣移轉年增率突破200%，連帶提振桃園市的交易量能。」

不過，曾敬德表示：「上半年移轉出現大量年增，呈現價量齊揚表現，不過慢慢下半年房市不確定因素挑戰增加，未來資金與政策仍是影響房市2大關鍵。」

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