房子曾非自然事故「客15字神回」！他笑了：想必有深刻領悟

▲很多人會因「福地宅」、「夜總會」殺價。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

過去很多人認為「福地宅」、「夜總會」抗性大，想多殺一點價。就有資深房仲表示，現在若要介紹「社區周遭有福地」或「基地前身是福地」等房子，都會在帶看前先告知客戶，避免浪費時間，但最近就遇到客人一聽到事實揭露後，直接回了超中肯一句，讓他不禁直笑，「能夠講得出這句話的客人，想必是對於房市有了深刻的領悟，成熟度先+50分。」

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文指出，現在只要是介紹「社區周遭有福地」或「基地前身是福地」或「社區曾發生過非自然事故」的房子，他都會在帶看前先告知客戶，避免客戶覺得被拐或浪費時間。

就在前陣子，他跟客人介紹一間房子，並在看屋前妥善做了事實揭露後，客人卻直接回：「沒事，我不介意。現在房價比鬼還可怕」。這讓他心中秒冒出OS，「好的！能夠講得出這句話的客人，想必是對於房市有了深刻的領悟，成熟度先+50分。」

貼文引發熱議，「我七年前買房，仲介就說社區有非自然…我心裡想說，再不買我就要得精神病了，結果好，住到今年又再買一間大的」、「台中草悟道、文心森林公園…早期都是大福地，現在都是大豪宅」、「事實，房價比鬼可怕」、「就像園區介壽路消防局後面的福地，經過整頓後，現在也是大樓林立，價格比鬼還恐怖」、「福地不是問題，問題是福地也沒便宜。」

事實上，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德曾坦言，以前民眾買房會看風水，多少有迷信，但現在更看重地點、格局、建商等條件，像信義路6段象山站旁、板橋殯儀館附近的江翠重劃區等等，儘管有抗性因素，但不足以被當作砍價籌碼，建議可以看看附近房價，就能知道屋主開價是否合理。