每月管理費2400元繳不出　高雄蛋黃區大樓慘被法拍

▲高雄「愛禮大廈」位於南高市中心，地段相當精華，有屋主因積欠管理費遭法拍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄「愛禮大廈」位於南高市中心，地段相當精華，1樓就是知名的「高雄牛乳大王」，堪稱知名地標，沒想到6樓近期因積欠管理費，淪落法拍市場，一拍底價為804萬元，專家認為，低總價又在蛋黃區，一拍就有機會拍出。

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該物件位於高雄市民生路、中華路口的「愛禮大廈」6樓，屋齡45年，總坪數42.9坪，目前一拍底價為802萬元，換算單價為18.7萬元，預計15日拍賣。

根據法院公告，該案債務人為4位鄧姓自然人，另法院筆錄提及，該案拍賣原因為「給付管理費強制執行」，據2023年12月筆錄記載，建物屋內佈滿灰塵，堆滿廢棄物，顯已久無人居住，停水停電，代理人稱沒有停車位，尚有積欠管理費。

▲該物件位於南高雄蛋黃區，1樓就是的知名的「高雄牛乳大王」，也算是知名地標大樓。（圖／記者張雅雲攝）

且查封人即為「愛禮大廈」管委會。經實地走訪該大樓，管理人員表示不便透露積欠管理費金額，僅表示管理費單坪約60元。若以40坪換算，每月管理費約2400元，拍賣底價約可繳278年管理費。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，高雄房市目前話題多，不論是台積電、輝達、AI等產業利多，都造成買氣相當熱絡，該物件位於南高雄蛋黃區，1樓就是的知名的「高雄牛乳大王」，也算是地標大樓。

▲該區地段精華，各項機能兼具。（圖／記者張雅雲攝）

此外，外牆也經過拉皮，看起來沒有屋齡45年的破舊，低總價又位於蛋黃區優勢下，加上全棟戶數僅57戶，屋齡又高，也能吸引民眾卡位未來都更效益，預估一拍就有機會拍出。

▲周邊就是大同醫院，附近買氣相當熱絡。（圖／記者張雅雲攝）

台慶不動產高雄女中加盟店長周海娥表示，該區地段精華，各項機能兼具，附近又是中央公園、大同醫院、高雄文學館等，帶動大、小坪數物件買氣都不錯，預售案已出現6字頭成交價，10年內小坪數大樓，因購屋門檻低，單價拉高也有4字頭行情。

40年屋齡大樓成交價落在20萬元上下，若是經過整理的屋況，也要24~25萬元，不論是自用、出租都有吸引力。

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