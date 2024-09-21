台中租套房　每月「要繳2000↑電費」他傻了！網愣：怎敢簽

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有網友發文表示，看到網路上的廣告，台中市西區一間套房的電費為6.63元、夏季8.46元，房租1.6萬、1.25萬元，不禁直呼超恐怖。就有人也在台中租屋，水電費用嚇得他高喊，「會不會太誇張了？」因為每個月要繳2000塊起跳的電費，越想越不合理，「怎麼會是每個月收水電呢？」引發話題。

有網友在爆料公社APP發文，「台中租屋套房每個月要繳2000起跳的電費給房東！」貼出繳費清單，套房租金是6000塊，管理費1000塊，電費3652塊，水費180塊，一個月就噴了10832元。

▲原PO一個月噴了1萬多在租房。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出，其他人也紛紛搖頭，「水費一個月180也太貴了，我兩個月才200」、「我開24小時冷氣+風扇，用了669度7月帳單才1435元，如果非夏季帳單才500～800多」、「是我半年的電費」、「真的台中有些房東電費都超誇張的」、「一度5.5元，你一個月3652，一個月用了664度…你是冷氣都沒關還是電熱器也沒隨時關？」

也有網友直呼，「都簽約了那能什麼辦？所以合約內容非常重要，一定要仔細看」、「這都敢簽也是牛」、「一個願打，一個願挨，無法接受就不要租。」

事實上，為確保房客租屋用電權益，行政院消保處審議通過內政部研擬的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案並已核定。

新制內容主要是針對沒有獨立電表的房客訂定確保權益的規範，情況分為2種，首先當房東、房客有約定按度計費時，每度電費不得超過電費單所示「當期每度平均電價」；若沒有約定按度計費時，那出租人收取的電費，不得超過電費單上的「每期電費總金額」，每期為2個月。

此外新制增訂「租屋電費資訊透明化」的規定，包含「當期每度平均電價」、「當期用電度數」、「每期電費總金額」，以及「是否申辦公共設施電費分擔」等資訊，都應透明化提供。