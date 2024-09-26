鄰粗暴撞門控太吵！新北女改買「數位鋼琴」戴耳機練習仍挨告

▲徐男控訴陳女長期噪音騷擾，造成他長期睡眠失衡。（示意圖／pakutaso）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名徐姓男子控訴，隔壁鄰居陳女長期利用鋼琴、直笛、尖叫等高分貝噪音騷擾，造成其睡眠失衡、精神不濟，屢次勸導後陳女仍置之不理，因此提告要求陳女不得使用樂器製造噪音、騷擾他居家生活。新北地院法官審理後，認為徐男無法證明噪音來源，亦無法舉證陳女有何不法行為造成他權益損害，因此駁回徐男請求。本案可上訴。

判決書指出，徐男與陳女居住在新北一處集合式社區住宅，2人均住在4樓，彼此比鄰而居。徐男控訴，陳女長期不斷用鋼琴、直笛及尖叫等高分貝聲騷擾，造成他長期睡眠失衡、精神不濟及頭痛等症狀，經請社區總幹事勸導後，陳女仍置之不理。徐男亦曾打電話報警，但當警察抵達時，陳女就故意不發出聲音，等警察一離開，即故態復萌。徐男忍無可忍，因此提告要求陳女不得使用音樂及樂器製造大分貝音量吵鄰居、以不定時尖叫騷擾他人睡眠，同時要求陳女勿使用鋼琴、豎笛吹嘴及高聲演唱聲樂之音樂騷擾徐男居家生活。

對此，陳女則反駁，自從徐男搬到隔壁後，屢次以吵到他為由粗暴撞擊她住家大門、並對她家咆哮，雖然陳女自認沒有製造噪音，但為避免衝突，仍於賣掉傳統鋼琴，改買數位鋼琴，從此戴著耳機練琴；而長笛則是在外尋找場地練習，並向中和區公所長期租借會議室練笛，並無在家中演奏。陳女還向同樓層的其他4戶鄰居求證，均表示沒有聽到噪音。陳女表示，自己是朝九晚五的上班族，下班後進修上課、練習長笛，周末則在教會聚會，生活作息規律且單純，並無在家製造噪音擾鄰一事。

新北地院法官審酌，徐男主張有聽到鋼琴、直笛及尖叫聲等，並稱是陳女所發出，自應負舉證責任，雖然徐男有提出光碟佐證，但內容僅有錄到聲響，無從得知聲音是從哪邊所發出；徐男既無法證明鋼琴、直笛及尖叫聲等情節為真，即難認定陳女有何不法行為侵害徐難權益，因此徐男要求禁止陳女使用樂器、製造噪音騷擾云云難謂可採，予以駁回。可上訴。