預售屋成「一個人的武林」！專家提醒有3風險：買房前要仔細評估

▲努力存到頭期款，準備要購買人生的第一間房，一定要慎重再慎重，因為買房有很多細節，如果沒注意，可能會多花冤枉錢。（示意圖／記者陳筱惠攝）

文／彭蕙珍／今周刊

今年上半年預售屋熱銷，戴德梁行董事總經理顏炳立表示，今年的成屋及預售房市，是低總價2~3房熱銷，一個人的武林。他提醒，以低首付包裝的房市，如同「包裹糖方的毒藥」。

信義房屋代銷事業部主任林暐哲指出，今年不管是成屋（中古屋）與預售屋市場都是「供不應求」，其中，在台積電、輝達設廠議題的地區，都讓民眾趨之若鶩出手購屋。

最主要的原因是，消費者有「FOMO」（錯失恐懼症）。

許多客戶覺得如果「現在不買就買不到、或以後買不起了」。

顏炳立指出，今年低總價房市到年底的熱銷的趨勢都不會改變，購買第2戶限貸6成對房市的影響也不大，因為市場熱錢太多。他認為預售屋已成「賭局」。

林暐哲說明，去年下半年開始，新青安政策上路後低總價市場率先回暖，而今年股市屢創新高，連帶拉升民眾的購房意願，帶動預售市場買氣，甚至聽說有個案是需要連夜排隊、或者抽籤才能看房的狀況。

對於現在預售市場乃至房市的狀況，林暐哲以「FOMO」來形容，許多客戶會覺得如果「現在不買就買不到、或以後買不起了」，因而恐慌急著出手，也是造成現今房市如此火熱的原因之一。

▲信義房屋代銷事業部主任林暐哲（中）。信義房屋提供。

3個原因 消費者選擇買預售屋

林暐哲分析消費者選擇預售屋的3個主要原因是：安全與健康考量、自備款門檻較低、擁有更多選擇，吸引購屋者。

1. 安全與健康考量：相較於屋齡稍高的中古屋，預售屋在耐震設計、結構工法上多有加強，尤其在403花蓮地震後，建築安全更受到客戶重視。另，後疫情時代，許多新建案訴求健康建材，也讓民眾選擇新房子的原因。

2. 自備款門檻較低：預售屋低自備款及工程款分期還款的特性，預售屋不必動輒像成屋準備2至3成甚至以上的費用，對於資金有限的民眾如小資族、年輕人相對友善。

3. 擁有更多選擇：預售屋開案時可選擇的戶型、樓層、座向更多，且可以提前針對需求進行格局或配置上的「客變」，打造屋主理想空間的成本降低。

預售屋3大風險 賺買要多評估

林暐哲也提醒，預售屋有3個不確定的因素與風險：需要等待、入住後未知因素多、實際空間可能與想像有出入，購買時應多加評估。

1. 需要等待：預售屋從起造到入住平均3年起跳，且如今缺工缺料狀況屢傳，恐延長交期，造成買方衍生如租金等等成本，對有即時住房需求的民眾不友善。

2. 入住後未知因素多：入住前無法看到房屋全貌、無法掌握社區鄰居素質，管委會運作等等。

3. 實際空間可能與想像有出入：現在新房公設比動輒33%起跳，且建商的樣品屋有裝潢過，可能與消費者在實際交屋後取得的空間會有出入，建議根據室內尺寸，事先規劃好一些家具的挑選或擺放，讓入住時可以符合自身的空間使用需求 。

他強調，居住是人們的剛性需求，購買預售屋、如何挑選，或是選擇不同類型的成屋如公寓、社區大樓等等都會有其優缺點，消費者仍要回歸自身的居住習慣，平常多蒐集資訊、親至案場多看、多作功課，並適時請專業協助，有助於協助消費者做出聰明的購屋決。

更多今周刊文章

退休爸500塊賣飛台積電、100塊出清鴻海，如今翻倍漲心死「改買債券ETF」...分析師兒推這1檔「月月配、配息率近8％」

存款族注意！想靠利息錢滾錢？17家銀行公告「百元計息」，未達1門檻領不到...達起息點也沒用