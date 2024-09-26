租屋電費新制上路！房東「突改2規定」　她哀號：房租漲500

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

記者周亭瑋／綜合報導

租屋電費新制7月上路，就有租客無奈表示，房租不僅調漲500元，未來的公共電費也變成房客們平攤。話題掀起熱烈討論，不少網友相當有感，也有人因此換租；不過，內政部就呼籲，房東不應以此作為調漲租金的理由或巧立費用名目，將電費轉嫁房客負擔。

網友在Dcard發文吐苦水，直呼「租屋電費依照台電了，但房租也漲了。大家也是這樣嗎？房租因為這樣調漲五百元，公共電費還要平均負擔。」

對此，網友們紛紛回應，「就大家在吵啊，然後偉大的政府便訂了這爛政策，公共電費或其他公共設施，以前都是由多的電費支出，現在依照台電加500，甚至更多在房租上，不一定比以前來得划算，最慘的是一個電錶分租很多房客的，台電帳單一樣貴還要被加價在房租上」、「反正物價、電價怎麼漲，最後都會轉嫁到租客身上的放心，租補就演給你看了，看看這幾年租屋市場，直接齊漲多少了」、「合約內不能漲房租，簽新合約的話，漲500就看妳覺得合不合理了」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

還有內行指出，「正常，500通常不夠。通常租給5-6人，公用電費、飲水機+洗衣機，一個月約100-300度，網路700-1000元，水費一個月約500-700元，濾心、洗衣槽清潔+維修等雜費一年約7000-20000元。5人...每人每月500-1000元都算是合理。」

值得一提的是，內政部強調，房東如違反租屋電費新制規定超收電費，或於租約期間以變相方式逕行調整相關項目費用或調漲租金，均已違反住宅租賃定型化契約規定，房客可向縣市政府消保或地政單位提出申訴或檢舉，經主管機關限期改正仍不改正，依消保法規定，最重可處50萬元罰鍰，並按次處罰。