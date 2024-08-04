縣民不吃不喝9.78年才能買房　南投青宅第2期動土最快2025年底完工

▲南投縣長許淑華說，南投市第二期，以及竹山、草屯鎮的青年住宅都會陸續完成。（圖／南投縣政府）



記者董美琪／綜合報導

房價居高不下，為了吸引青年返鄉並安居樂業，南投縣除了推動產業園區，更興建青年住宅，並以市價8折公開抽籤讓售。南投市文化路的首批第一期青年住宅完工揭牌，3日歡喜落成，第二期青年住宅也接續於吉時開工動土。縣長許淑華說，南投市第二期，以及竹山、草屯鎮的青年住宅將陸續完成，青年是南投發展的支柱，她會作為青年返鄉的後盾，協助南投年輕人以最小的負擔圓夢成家。

3日文化路青年住宅第一期落成及第二期動土典禮，許淑華率建設處長張洲滄、計畫處長邱紹偉等縣府團隊全程參與，許淑華也實地參觀了第一期青年住宅的三房實品屋，見到舒適的客廳沙發，當場忍不住試坐，並連說很舒服讓人真想躺下來，接著，並為第二期青年住宅興建工程祭拜祈福，並共同執金鏟動土，宣告第二期青年住宅開工。

許淑華指出，房價居高不下，南投屬於大台中生活圈，房價近年來受鄰近台中市房價高漲外溢效應也水漲船高，去年第四季房價所得比已位居全台第4名的9.78倍，等於南投縣民必須不吃不喝9.78年才能買房入厝。

有鑑於此，南投縣政府積極規劃興建青年住宅，由縣府自地自建，興建過程嚴格把關，位於南投市文化路的首批第一期45戶青年住宅已興建完成，總計576人申購，日前也在律師見證下直播抽籤，依優先保留戶、一般戶資格抽出正備取各45戶，同時一併抽出正取選屋序位。這次落成揭牌後，縣府會通知中籤人進行看屋、選屋及簽約，只要自備50萬頭期款，就能完成交屋成家。

至於第二期青年住宅，位在南投市文化路第二期青年住宅規劃興建三棟大樓共55戶，包括2房6戶，3房41戶，4房8戶，一樓公共空間並設有交誼廳、親子空間及健身房，預計最快114年底完工。

許淑華表示，草屯親子公園及竹山竹夢公園旁的2處青年住宅，也正加緊規劃設計中，未來將提供更多的青年住宅給願意留鄉、返鄉發展的青年朋友，期望透過興建「出售型」的青年住宅，再搭配中央推行的「出租型」社會住宅相互合作，落實居住正義。