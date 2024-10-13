會多花30萬「買B2停車位」嗎？過來人親揭好處：絕對值得

▲大樓停車位的位置及樓層，在價格上通常會有差異。（示意圖／視覺中國）

記者王麗琴／綜合報導

民眾購買社區大樓房子，通常會考慮買個停車位以方便停車，不過停車位的位置及樓層會反應在價格上。就有一名網友好奇詢問，現在大樓停車位每層價格至少有30萬的落差，真的會有人多花幾十萬元，只為了選擇「B2」的停車位嗎？貼文引發熱議，不少過來人表示，停過更低樓層才知道B2的好，買B2真的不會後悔。

該名網友在PTT的「home-sale」版以「買大樓停車位B2真的比較值得嗎？」為題發文，表示現在比較高的大樓，地下室都會蓋到B4或是B4再往下，一般來說汽車停車位都會從B2往下排，但B2跟B4的車位起碼都會有20萬到30萬的價差，原PO想問，「假設建商可以讓買家自己選樓層的停車位，有人會特地多花幾十萬，選個B2的停車位嗎？」

原PO認為，就算從B4或B4以下的停車位開出來到1樓，頂多是多花個2至3分鐘，為此多花幾十萬的車位費是否值得，「幾十萬省下來拿去裝潢買家具不好嗎？還是我是窮人思維」，希望其餘網友可以給一些意見來解答自己的疑惑。

貼文一出，留言一面倒地認為多花點錢買B2很值得，「投資便宜就好，自住買B3以下就是土撥鼠」、「怕淹水吧，你車位買貴一點賣房的時候也貴一點賣啊」、「百貨公司先停一次B2，再停一次B5，應該就捨得花這筆了」、「B3通常是開始不爽的起點，B4不爽，B5非常不爽」、「有得選我一定選B2，沒差多少」、「底層空氣太差」、「根據我長期停過B1~B5的經驗，能越上面絕對爽，繞到B3就煩了」、「我周遭經驗再有選擇的狀況下，實際買到B4以下的到最後都說早知道加錢，因為你真的沒差這10萬、20萬」。

不過也有網友認為，「車位一層現在差50萬都有，差四層200萬還是有感」、「B2跟B4也才差兩圈而已，近梯間好停比較重要」、「常開車就買B2，不常開買B8都沒關係」、「樓層不重要，重要是好不好停車」、「B1到B3車位個人心中排序，大車位>好停車>近梯間=樓層位置」。