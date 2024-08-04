下樓方便！他列4優點「買房選2樓」　過來人卻指「2致命傷」搖頭

▲原PO好奇住在2樓是什麼感覺。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

每個人買房所考慮的條件各有不同，像是地段、生活機能、樓層及格局配置等，一名網友表示，想知道住在大樓2樓是什麼體驗，感覺下樓很方便，如果發生災難時，也可以快速逃生。對此，信義房屋專家表示，以公寓來講，2樓賣得不錯，是很熱門的樓層。

有網友在PTT發文，「住在大樓公寓華夏的2樓，是什麼感覺？」認為住在2樓的好處很多，可以很快地下樓去便利商店，等不到電梯，趕時間可以走樓梯，突然發生火災或水災，也能迅速跳窗逃生，蟑螂老鼠也不會有一樓那麼多，雖然景觀不太好，但如果窗外有樹，能剛好看到很多綠葉，陽光灑下來的時候感覺很美。

貼文曝光，網友狂搖頭，「婆家在公寓二樓，最怕的只有管線塞住，聽說以前有過幾次馬桶塞到屎水會噴出來，樓上沖水，家裡馬桶也會啵啵啵」、「以前住二樓，有次外面下大雨還是颱風，水從陽台排水孔一直冒出來，還淹進我房間」、「婆家公寓二樓，樓下是便利商店還蠻方便的，但真的吵，汽機車聲、人聲，不用氣密窗會瘋掉」、「住過有露台的二樓，下大雨要急著去掃樓上飄下來的落葉」、「下面小吃店出什麼菜，用聞的就知道」。

不過也有網友指出，現在蓋得新房2樓已經改善管線的問題，「現在新房子二樓都是獨立管線了，我蠻喜歡二樓的，不擔心停電要爬太高，地震也不會很可怕」、「新房子的二樓住起來還滿正常的，我很怕地震，住過高樓層真的腿軟，走樓梯下來腳都快抽筋」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以公寓來說，2樓是很熱門樓層，不過老舊的公寓要注意管線的問題，因為管線會設置在2樓，容易塞住，但大樓2樓就賣得不太好，「採光比較不好，少數房子會蓋在車道上面，比較吵，另外則是風水問題」。