A7「衝上7字頭」是真的！他衝擊：林口房價真的噴翻天

▲A7重劃區是桃園市熱門區段。（圖／記者賴志昶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年北台灣首購熱區非桃園龜山「A7重劃區」莫屬，雖然生活機能尚未完整，但發展相當迅速。房產智庫專家何世昌就表示，先前林口房價實登揭露成交單價達到6字頭，價格已經不便宜，「當時有朋友留言說林口有建案成交價已衝上7字頭，沒想到，留言說的內容竟是真的。」直呼「林口房價真的噴翻天啊！」

「坐七望八係金咧！林口房價急行軍。」馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專指出，先前他發文討論林口房價時，提到實登揭露成交單價達到6字頭，價格已經不便宜，但有人留言表示，林口有建案成交價已衝上7字頭，「沒想到，留言說的內容竟是真的。」

他說，最新揭露的某建案實價登錄數據，出現60幾筆成交價站上7字頭（已扣除一樓戶），另外也有他案一戶6樓戶別成交單價達到70萬元，「至於成交單價6字頭的建案就越來越多了，林口房價真的噴翻天啊！」

何世昌就表示，「目前為止，『鬼城之王』的鬼王之爭，林口暫時領先青埔，拿下了這一回合。」不僅如此，林口南側發展趨於成熟，「新建案成交均價約58萬元／坪，與新莊市區不相上下」。他認為，接下來林口在「新北國際AI+智慧園區」（工一市地重劃區）的推波助瀾之下，發力潛力仍強，「建案售價普遍拉高，近A9的南側區域均價6字頭似乎唾手可得。」

最後他也說，「A9站房價快速墊高，連帶使A7房價出現跟漲效應，A7房價『坐四望五』似乎將成為新常態了。」還用hashtag直呼，「#那個早鳥優惠價一坪買76萬的是怎麼回事？」