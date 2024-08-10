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中捷橘線審查通過　交會站點新案驚見成交「均7字頭」

▲▼ 文心中清站,捷運 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中軌道經濟持續發酵，隨著第3條捷運橘線近日公開好消息，位於捷運橘、綠線交會的「文心中清站」新案開出紅盤。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中軌道經濟持續發酵，第三條捷運橘線近日可行性計畫通過。位於橘、綠線交會的「文心中清站」，「理仁泰舍」新案均價突破7字頭，最高單價來到74.4萬元。信義房屋專家分析，文心中清站周邊，為北區、西屯交界，商圈成熟周邊土地供給少，近幾年建商可說是一地難求。

《地產詹哥老實說》EP216／「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望　1200萬買屋熱點出列

自捷運綠線通車後，捷運藍線也拍板定案，近期台中捷運橘線（台中機場捷運）可行性研究計畫審查通過，依據可行性研究內容，橘線將以台中國際機場為起點，路線行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點鄰近於霧峰區省諮議會，路線全長約29.23公里，共設26座車站，包括15座高架車站、11座地下車站。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中捷運橘線（台中機場捷運）可行性研究計畫審查通過。（圖／翻攝捷運橘線可行性研究內容）

而市區中，位於橘、綠線交會點「文心中清站」的「理仁泰舍」，也傳出破紀錄均單價。據內政部實價登錄，最高一筆單價來到74.4萬元，等於登場即改寫該區房價紀錄。

信義房屋文心中清店專案經理林俊明分析：「文心中清站未來橘線交匯處，加上3站即可抵達台中市政府站、七期百貨商圈，橘線規畫還直通台中火車站、一中商圈及台中軟體園區等重要據點，而文心中清站周邊，為北區、西屯交界，商圈成熟周邊土地供給少，近幾年建商可說是一地難求。」

▲▼ 理仁泰舍,聯聚,基地,文心中清站 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲原機能好的市中心站點，也因土地稀缺、推案量少，新案房價容易出現挑空來補漲。（圖／記者陳筱惠攝）

林俊明觀察：「依目前已開通的捷運綠線站點周邊不論詢問度、交易量仍維持穩定，主要客群分為兩類。其一仍是自住客族群，多偏好捷運沿線的3房標準品。其次則是來自北部的置產客，享受過捷運宅保值度的北客，也會把這樣的模式套用在台中捷運，購屋信心不減。」

不僅文心中清站，台中綠線捷運各車站周邊房價漲幅皆相當驚人，觀察第一季沿線的預售屋房價，僅有頭尾2站台中總站與高鐵台中站房價還有4字頭，其餘各站預售價都已站上5字頭。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「理仁泰舍」成交均價突破7字頭，最高單價更來到74.4萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析：「綠線開通後縮短城市距離、加快移動速度，效益也越來越明顯，原本距離市區較遠、低基期區域容易出現房價急升拉抬現象，原機能好的市中心站點，也因土地稀缺、推案量少，新案房價容易出現挑空來補漲。」

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