台股殺紅眼跌停一整排　專家憂：房市反轉不無可能

▲台股今日上演大屠殺，股市大跌之下，網友提問房市是否有回落空間？（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳筱惠／台中報導

台股今日上演大屠殺，連護國神山台積電（2330）都開低走低，一度亮燈，收盤仍重挫88元，也讓不少網友議論，股市大跌之下，房市是否有回落空間，不過也有股市畢業生直言：「還是買房好，這幾天睡不好！」不過專家認為，股市走太高的反轉局勢，不無機會也反映在房市上。

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台股今日上演大屠殺終場下跌1807點，以19830點作收，創下史上單日收盤最大跌點，網友紛紛議論，不僅科技股，連近期領漲的營建股也多以跌停收盤，就有網友提問：「股市大跌，房市持續在漲價當中，這波房市會不會跟著回檔呢」

網友表示：「獲利了結，高歌出場買房，不要不信！」、「股票跌了熱錢出場，不去房市要去哪？房市繼續井噴」、「反而會覺得賺的差不多了，只好轉移來房產避避風頭。」、「不動產本來就不是那麼容易波動的資產，根本不用怕。」

▲不動產保值性與抗通膨性再度被提上檯面討論。（圖／記者陳筱惠攝）

不過也有網友認為：「盤整啊！沒有FOMO大家可是不會買房。」、「銀行已經在哭沒錢了，現在股市再崩，那就精彩了。」、「股市崩盤，影響到房市就是半年、一年起跳了。」、「股市崩，房市是避風港？真的在放屁！房市也要用錢堆。」

對此，《住展》發言人陳炳辰表示：「股市走太高的反轉局勢，不無機會也反映在房市上，畢竟股市上半年的榮景正是從3月的股市上2萬點開始沸騰，而股市超漲之姿也形同房市，各二線地區紛紛創高價，眼下反轉跌破2萬點，或也為房市反轉前哨站，特別是蛋白外圍是否同步打回原形，機率其實不低。」





▲專家提醒，下半年房市除了市場資金變動風險外，包括銀行房貸放貸滿水位干擾、央行9月理監事會議是否有新決策等，都成為不定時炸彈。（圖／資料照）

不過網上也傳出賣房救股的聲浪，陳炳辰認為：「這是較極端的態勢，除非是槓桿太高、過度投入股市者，才會有如此面臨資金懸崖的劇烈危機。」

但下半年房市除了市場資金變動風險外，包括銀行房貸放貸滿水位干擾、央行9月理監事會議是否有新決策等，都成為不定時炸彈。另一面，近期暑假檔期已有預售案場人潮趨緩態勢，9月後將有更明朗的結果，龍年是否飛龍墜地，虎頭蛇尾很快就見分曉。

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