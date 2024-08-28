森鉅建設「林口新案」幸福家園宜居高質感　用科技與溫暖打造建築新篇章

▲森鉅建設選址林口推出「森鉅M」一案，集林口之頂、山海之眺、園區之畔、未來之門四大優勢於一身。



房產中心／綜合報導

買下理想中的房子，在屬於自己的家度過美好生活，是許多人的夢想，「森鉅建設」深知居住品質的重要性，因此一肩扛起造夢者的責任，以品牌「森思熟綠、創意匯鉅」精神，替購屋族想得更多、更遠，打造出一個又一個融合在地環境、滿足住戶需求又能體現人文關懷價值的嶄新建築。

創立於2021年的森鉅建設儘管年輕卻並非橫空出世，而是由40年建築老字號森聯機構二代簡旭聰與太太王琬彤共同創辦，簡旭聰科技人的理性與王琬彤創意人的熱情，結合出「溫暖務實＋熱情創作」理念，致力發揮每一塊土地的最高價值，在保留自身傳統建築穩健營造實力、保障房屋品質不打折的同時，企圖運用跨界思維引領新一代科技建築革命，像是簡旭聰以過去軟體開發長才設計出的雲端管家「森鉅APP」便是最好的證明。

▲森鉅建設由簡旭聰（左）攜手太太王琬彤（右）創立，承襲自父親（中）森聯機構的營建實力，加入夫妻倆各自專長領域，致力為民眾打造美好建築。

從購買簽約那一刻開始一直到交屋、售服，「森鉅APP」提供了一站式整合服務，住戶能直接與建設公司溝通對話，舉凡工程客變需求預約、建材選色決定、交屋後社區公設預約、手機結合門禁卡、訪客預約、充電椿用電管理、繳納管理費等，通通透過APP就能輕鬆完成。將繁瑣的社區管理全面E化協助住戶更輕鬆地過生活，這是因為森鉅建設深信「人」才是家的主宰，落實創意建築與永續服務雙定位，才能創造出符合現代人需求的好房子。

森鉅建設滿足居住者對理想居「家」的深度渴望也體現在選址哲學上，以最新的建案「森鉅M」為例，落座於已開發超過20年的林口新市鎮，擁有新式規劃的整齊街廓、更豐富的綠地自然環境，以及具國際競爭力的學區資源，年輕的人口紅利帶動商業、消費等生活機能蓬勃完整。近年更有不少大型公共建設、科技產業利多，再度使林口人口數明顯增長，像是國道1號林口交流道改善工程，新增匝道以紓通為人垢病的塞車問題，表訂2027年完工；另有以高科技、醫療、綠能、文創等多元產業目標發展的工一產業專區、新北影視城，預計將帶來超過3萬個工作機會，以及亞東醫院與元智大學新校區招生。

▲▼「森鉅M」周邊生活環境機能豐富，上圖為林口三井OUTLET，下圖為林口國民運動中心。

看準林口宜居的生活環境，森鉅建設以融入四季、晴雨、日夜、生態等考量規劃「森鉅M」一案，集林口之頂、山海之眺、園區之畔、未來之門四大優勢於一身，獻給同樣追求居住質感的購屋者們。地處林口重劃區最北側低密度住宅區，周邊建築群樓棟不高，讓「森鉅M」視野開闊，窗景外有青山綠意環繞、遠眺海峽，走在回家路上高透光度的城市景觀令人心情舒暢開闊。「森鉅M」距離工一產業專區約800公尺，通勤便捷；國道、港口及機場的陸海空交通全包，大開未來便利之門，近在家門口的A3計畫道路，完成後還能更順暢串聯至台北港接八里。

▲入主「森鉅M」能讓孩子從小親近綠意，就近擁有互相陪伴、歡樂玩耍的親子時光。

林口房市熱度不減、租金價格也隨之上漲，目前兩房租金約落在28000元，三房租金約為35000元左右，持續不斷出現的剛性需求促使林口房市暢旺，但相較新板、中永和、三重等區域，房價仍是親民價，加上生活機能豐沛，讓許多在地年輕職場菁英熱烈關注「森鉅M」，17至33坪2至3房規劃，融合自然生態與居住環境和諧共生的永續幸福家園，創造出建築的長遠價值。