鄉民為簽約買房「2周前賣光股票」　釣出最大苦主：剛增貸買股

▲股災來襲，股民損失慘重，但有網友2週前為了簽約買房，把手上的股票都賣光了。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

股災來襲，股民損失慘重，但有網友2週前為了簽約買房，把手上的股票都賣光了，被大讚「房子真的會帶財」。不過也有人擔心，股市重挫是否進一步影響房市？信義房屋專家表示，資金行情告一段落，房價難再創新高，但目前來看房市應暫時持平，除非股市進一步大跌。

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網友在PTT房屋版發文：「2週前為了簽約買房，把手上的股票都賣光了，用來支付頭期款，沒想到近1週股市殺聲連連，股市小魯蛇是該去拜拜謝謝媽祖保佑了嗎！」

話題一出，引發網友熱議，紛紛留言：「房子幫你帶財」、「運氣好就是這樣」、「是不是躲在螢幕後面偷笑」、「我2週前為了買股增貸入市」等等。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，上半年國內經濟表現強勢，帶動台股大漲，年初自最高點大漲6500多點，市場陸陸續續出現股市獲利了結，資金轉向房市，如今台股下殺，事後諸葛來看，這幾個月來「股轉房」的民眾真是賺到了，且人數應不在少數。

葉沛堯說，雖然當今房市講究自住剛需，但以投資置產的角度，並把眼光放遠來看的話，房地產仍是穩健且績效不錯的標的。

▲股市下殺，是否進一步衝擊房地產市場表現？（圖／記者屠惠剛攝）

不過，股市下殺，是否進一步衝擊房地產市場表現？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波股市下殺，顯示今年以來的資金行情已告一段落，目前來看，房價不會再創新高，將呈現持平格局，若股市繼續重挫，房市則可能會有進一步修正。

但曾敬德也說，這波修股市正又急又快，投資人措手不急，可能手上資金多少出現虧損，再加上有些槓桿客受傷慘重，未來觀察是否多些房屋釋出，緩解目前市場供給吃緊的狀況，另外也可以觀察第三季一手市場的銷售狀況當作參考。

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