鬼門才開！新竹凶宅徵勇者入住「1天1萬」　網一算驚呼：是豪宅

▲有房仲業者在臉書徵求凶宅試睡員。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

農曆7月到來，民俗上有各種禁忌。不過有房仲徵求勇者入住凶宅，開價1天1萬元的工資，且可以現領，只是房子的外觀滿地落葉，大門也都是乾枯的枝葉，令人看了寒毛直豎，掀起熱烈討論。

一名房仲業者在臉書《新竹房屋買賣平台》發文，徵求膽子大的人入住凶宅，1天的薪水高達1萬，當天完成可以馬上領到，並附上聯絡人的電話，讓人感到心動。

▲1天可現領1萬。（圖／翻攝自Threads）

從房仲PO出的照片可見，透天厝外面擺了家具和金爐，地上滿是落葉，就連大門和牆壁也都是枯枝落葉，似乎已經很久沒人打掃；而從打開的大門看進去，屋內燈光昏暗，牆上掛了一個十字架，格外突兀，也營造出詭異的氣氛。

該篇貼文後來被刪除，不過截圖被網友轉發到Threads，喊話：「家人們，年收300萬的工作機會，我放這了！」引來其他人熱議，「1天1萬不要說入住，鬼跑了我都幫你抓回來」、「一個月31萬，年收365萬，什麼兇宅，明明就是豪宅」、「猶豫就是對1萬的不尊重」、「這行業是真的有，住完還要寫感想和評論」。

事實上，過去在網路曾流傳許多「凶宅試睡員」的徵人廣告，也就是所謂的「洗屋師」，工作和源自日本的禮儀師一樣，同樣也是從日本引進，近來在台灣非常火紅，待遇看似相當誘人，但其中隱含不為人知的嚴格條件。

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