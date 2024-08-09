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軌道經濟引爆沙鹿戰場　雙軌交匯「勝麗交響曲」熱賣8成

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲沙鹿房價的帶動，與中部科技走廊有著莫大關聯，為了引流中科龐大的就業人口，市府帶頭做多，如「特5號快速道路」已經正式通車。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市受惠產業轉型，熱度持續攀升，尤其是重大利多消息連發，其中對海線將產生的結構性改變的重大建設就是已拍板的「捷運藍線」計畫，而在海線行政區當中，唯獨沙鹿區的沙鹿火車站擁有雙軌交匯優勢。

以沙鹿火車站為節點，東側就是開發成熟的沙鹿站前商圈，滿足沙鹿人食衣住行育樂，方方面面都相當便捷，而西側就是沙鹿區唯一的重劃區「新站特區」，重劃區面積約9.16公頃，成為全沙鹿唯一且僅鄰市中心的高級質感住宅區。

沙鹿房價的帶動，與中部科技走廊有著莫大關聯，為了引流中科龐大的就業人口，市府帶頭做多，如「特5號快速道路」已經正式通車，大幅縮短串連沙鹿與中科通勤時間。

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▲已經拍板預計10年後完工的捷運藍線，在海線行政區當中，唯獨沙鹿區的沙鹿火車站擁有雙軌交匯優勢。（圖／業者提供）

已經拍板預計10年後完工的捷運藍線，在海線行政區當中，唯獨沙鹿區的沙鹿火車站擁有雙軌交匯優勢，為了讓沙鹿火車站成為海線樞紐，台中市交通局在市政會議專案報告，也針對沙鹿站提出解方，未來台鐵沙鹿站將高架化並北移，也將與捷運沙鹿站以立體空橋聯通，成為海線唯一。

沙鹿區唯一的重劃區「新站特區」位處雙軌交匯節點，區域內首推案的「勝麗交響曲」坐擁交通優勢，步行6分鐘就有生活機能，不像過去重劃區要等機能。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲沙鹿區唯一的重劃區「新站特區」位處雙軌交匯節點，區域內首推案的「勝麗交響曲」坐擁交通優勢，步行6分鐘就有生活機能。（圖／業者提供）

該基地位於青年路、永寧路口，超過2000坪的壯闊基地，步行就達沙鹿火車站，而車程10分鐘就可以串連國道3號，連接國道4號、國道1號、台74快速道路，成為沙鹿交通核心。

沙鹿作為海線四雄之首，生活機能已經盡數到位，2023年人口統計沙鹿區淨遷入人口達1779人，海線排名第一，顯然已成為整個海線人口移入的重鎮。也因此沙鹿區預售屋「價量俱揚」，尤其是「捷運宅」的興起，帶領沙鹿房價衝出5字頭新高。

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▲「勝麗交響曲」稀有三面臨路2027.98坪角地，推出366戶住家，不僅是新站特區基地最大，放眼整個沙鹿也是少數大基地開發個案。（圖／業者提供）

「勝麗交響曲」抓準自住客的念想，推出全齡化親子社區，以稀有三面臨路2027.98坪角地，推出總戶數366戶、354戶家、12戶店面，不僅是新站特區基地最大，放眼整個沙鹿也是少數大基地開發個案。

以自住客出發，7棟建築，其中約200坪的無檯度親子花園，更是讓0~100歲都能安心使用，建商規劃一層樓3、4併搭配雙梯，優秀的梯戶比堪比豪宅規劃。

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▲「勝麗交響曲」室內規劃各戶客廳面寬都有3米以上，尺度相較小宅居住品質更高。（圖／業者提供）

也因大基地開發，8大項公設動靜皆宜，繞著基地環繞一圈長250米，等於入主就有自己的林蔭大道，特別的是，車道部分採汽機車分道，地下室直接建置微型基地台，在地下室就不用斷訊，對於住戶動線上的安全相當用心。

室內規劃各戶客廳面寬都有3米以上，衛浴與廚具都使用石英石檯面，比起人造石更容易清潔且硬度更高，衛浴部分主次浴分別搭配浴缸及乾濕分離，其他配備如免治馬桶座、暖風機，主、次衛浴皆採用相同等級。

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▲「勝麗交響曲」室內格局方正，主臥还有更衣空間。（圖／業者提供）

現場專案經理黃家彥表示：「目前已購客戶中有一半是沙鹿區在地人，看好區域利多與交通動線，讓沙鹿房價面上還是有很大的補漲空間，目前整個區域成交均價落在45萬元左右，對比台中港新市鎮特區4字頭、中科西屯7字頭的均價，沙鹿區也因還在低基期成為整個西台中最受首購族歡迎的區域。」

關鍵字：台中沙鹿房市捷運重劃區勝麗交響曲

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