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台中知名婚宴會館「老闆跑路」　一查旗下3間店全倒

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於台中大雅區知名的「濃閣維多莉亞婚宴會館」驚傳倒閉。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中大雅區知名的「濃閣維多莉亞婚宴會館」驚傳倒閉，老闆深夜發文公司經營不善，並積欠錢莊債務，只能跑路。經查濃閣維多莉亞婚宴會館的集團為「濃閣餐飲股份有限公司」旗下除了大雅區婚宴會館，還有鄰近中科的「球愛物語景觀婚禮會館」還有西屯區「長億婚宴會館」，不過全都在這幾年歇業。

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有網友在臉書「台中大雅生活分享圈」發布濃閣婚宴會館的官方LINE帳號消息「受害的客戶您們好，我們是受害的員工們，我們在睡夢中接到訊息，老闆表明，因公司經營不善，他自己已跑路，已完全找不到人，只能拋棄無辜員工與客戶，還試圖將爛攤子交給一群受害的員工來善後，我們只能提醒各位與我們一樣受害的客戶們，盡快報案，此為公司申辦之門號，將不會再有人使用，僅此通知」，引起熱議。

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▲該婚宴會館是大雅區唯二的大型桌菜宴會館，食物雖然普通，但也有聽聞老闆在半年前推出儲值打9折的活動。（圖／翻攝自臉書／濃閣維多莉亞婚宴會館）

經查，濃閣維多莉亞婚宴會館的集團為「濃閣餐飲股份有限公司」旗下除大雅區婚宴會館外，還有鄰近中科的「球愛物語景觀婚禮會館」也於2023年12月31日歇業，而更早歇業的還有西屯區「長億婚宴會館」。

調閱地籍資料，「濃閣維多莉亞婚宴會館」佔地千坪，業者在此處經營整整10年，租金行情落在35~50萬元間，大雅在地房仲金滿意不動產郭宸緯表示：「該地點位於大雅的蛋黃區雅環商圈核心，千坪土地含停車場，屬於難得的大面積雙面臨路市心土地，依照目前大雅區建地行情，一坪約60萬元。」

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▲濃閣餐飲旗下除大雅區婚宴會館，還有鄰近中科的「球愛物語景觀婚禮會館」、西屯區「長億婚宴會館」，不過全都在這幾年歇業。（圖／翻攝自臉書／球愛物語景觀婚禮會館）

另外，大雅在地人表示：「該婚宴會館是大雅區唯二的大型桌菜宴會館，食物雖然普通，但也有聽聞老闆在半年前推出儲值打9折的活動，現在才知道原來財務狀況這麼差。」

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位於台中大雅區知名的「濃閣維多莉亞婚宴會館」驚傳倒閉，老闆深夜發文公司經營不善，並積欠錢莊債務，只能跑路。經查濃閣維多莉亞婚宴會館的集團為「濃閣餐飲股份有限公司」旗下除了大雅區婚宴會館，還有鄰近中科、西屯區2間店，不過全都在這幾年間歇業。

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