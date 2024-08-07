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開箱李洋千萬新家　自曝：9成時間與女友在這裡

記者陳筱惠／綜合報導

在運動最高殿堂巴黎奧運，完成羽球男雙史無前例連霸的黃金男雙「麟洋配」王齊麟和李洋今天早晨凱旋歸國，其中李洋上午直奔回到新北林口的新家，地方更發起「歡迎回家」活動迎接，其實就在奧運前夕，李洋新家才剛裝潢好不久，他也拍了一支自宅開箱影片，引起高度關注。

《地產詹哥老實說》EP217／百人排隊搶9字頭住宅　央北第一線爆「同價位買它更有潛力」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲完成羽球男雙史無前例連霸的黃金男雙「麟洋配」，就在奧運前夕，李洋新家才剛裝潢好不久，他也拍了一隻自宅開箱影片，引起高度關注。（圖／翻攝自HOME DELUXE 弘第）

羽球男雙金牌得主李洋與王齊麟各自買下「長虹交響苑」高檔社區，李洋新家格局為2房2廳2衛浴，主攻設計感強、超級收納為主，淡色系規劃整體相當整潔。

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▲▼ 影片內李洋透露：「最喜歡沙發，坐起來非常舒服，我大概9成時間都待在客廳」。（圖／翻攝自HOME DELUXE 弘第）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

影片內李洋透露：「最喜歡沙發，坐起來非常舒服，我大概9成時間都待在客廳，也常與女友坐在客廳，看著電視吃零食。」客廳除沙發，也搭配低矮圓形茶几，舒適也愜意，驚奇的是，沙發後方隱藏的收納櫃，一開啟滿滿零食，李洋笑說：「藏起來的時候，比較不會想吃！」

據了解，李洋選擇的是舒適感明亮系「蒙得里安」沙發，淺白色搭配其他木質裝潢，色調相當和諧。走到另一邊，將原本書房空間打掉，改為成為公共區，牆面設計展示櫃另一側則是「專用電玩區」。

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▲李洋家有相當多的收納機能，沙發後方就有隱藏版零食櫃。（圖／翻攝自HOME DELUXE 弘第）

而最重要的餐廚房區域，李洋在餐廳空間上規劃獎牌區，包含「年終賽男雙冠軍」、第一次拿到的「世界羽聯的最佳進步獎」、「2020東京奧運金牌」，他笑說：「我們都是邊配獎牌邊吃飯！」笑翻眾人。

而在球場上殺氣十足的李洋，在廚房區的裝修下了苦心，他說：「在尚未裝洗碗機前，都是我被分配去洗碗，我為了自己很堅持要『安裝洗碗機』。」新好男人的一面也展現得淋漓盡致，廚房空間全區收納搭配一字型櫥櫃，相當乾淨俐落。

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▲李洋家的餐廳空間設計一面獎牌牆，他說：「邊配獎牌邊吃飯！」笑翻眾人。（圖／翻攝自HOME DELUXE 弘第）

為了展示自己真的會煮飯，也現場開啟小李家廚藝小教室，現場示範高蛋白鬆餅，在失敗三次後終於成功。再購入新家後，李洋也相當感性表示：「感謝家人陪在身邊，運動生涯很像煙火，很短暫但很璀璨，謝謝家人好友一路走來，都讓我可以堅持自己夢想。」

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▲李洋相當感謝家人、好友、女友一路走來，讓他可以堅持自己夢想。（圖／翻攝自HOME DELUXE 弘第）

實際詢問拍攝方，弘第企業企劃部，業者表示：「李洋本人很親切，很可愛，本來以為會有在球場上的霸氣感，沒想到本人實際上『呆萌呆萌』的，反差感很大。」

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