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30萬稅金繳不出　昔「全台最高樓」次高層1411萬拍出

▲▼50層樓,高雄,拍賣,欠稅 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄知名地標商辦「長谷世貿聯合國」49樓屋主，因積欠房屋稅、地價稅約30萬元，遭法務部行政執行署高雄分署拍賣。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄知名地標商辦「長谷世貿聯合國」，曾是全台第一高樓，49樓屋主因積欠房屋稅、地價稅約30萬元，遭法務部行政執行署高雄分署拍賣，該戶坪數為118坪，之前歷經3拍均流標，6日第四拍以1411.9萬元拍定，換算單坪11.9萬元，據了解，得標人為自然人。

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「長谷世貿聯合國」位於高雄三民區民族一路，1992年完工，屋齡32年，樓高221.6米，共地上50層、地下5層，是全台首棟高度超過200公尺的建築物，也是當時全台第一高樓，直到1993年被台北市新光人壽保險摩天大樓取代，也是高雄人稱「50層樓」的地標大樓。

據了解，債務人為台灣優創發展有限公司，因積欠房屋稅、地價稅約30萬元，因此慘遭拍賣。

根據法務部行政執行署高雄分署表示，6日進行第四次拍賣，底價從一拍價格2700萬元，降到四拍1382萬4000元，最終以1411萬元9000元拍定，6日僅1組人馬投標，得標人為自然人。

▲▼ 50層樓,高雄,拍賣,欠稅 。（圖／法務部提供）

▲次高樓僅1組人馬投標，得標人為自然人。（圖／法務部行政執行署高雄分署）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，「長谷世貿聯合國」是高雄知名地標之一，近1年成交均價14.2萬元，以次高樓得標單價11.9萬元，也算低於區域行情，1字頭價格以商辦來說價格堪稱親民，

高雄市仲介公會理事鄭啟峰表示，受產業效應帶動，高雄商辦市場堪稱史上買氣最熱絡，成交價跟租金行情雙創歷史新高，根據實登，該棟商辦2023年成交價去年還不到10萬元，約為7.8~9.8萬元，今年已經出現3~4成漲幅。

近年南部半導體S廊帶成型，又有台積電在高雄設廠推波助瀾，帶動上下游半導體產業鏈紛紛進駐，讓過去一向冷門的商辦，行情跟著水漲船高，不過「長谷世貿聯合國」內商辦坪數多超過百坪，連帶拉高總價入手門檻，加上屋齡已高，多少影響買家入手意願。


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關鍵字：地標高雄商辦拍賣長谷世貿聯合國

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