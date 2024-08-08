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張信哲「三千院」將拆除　新地主計畫曝光

記者張雅雲／高雄報導

藝人張信哲曾在屏東開的餐廳「三千院」，日式主題外觀相當顯眼，2013年收攤，原址荒廢幾年後，變成「洪家小館」，2020年結束營業後空置多年，近期拉起黃線開始拆除，在地透露，將由屏東在地民眾醫院整修為復健科使用。

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▲▼ 屏東,三千院,洪家小館,勝利星村 。（圖／記者張雅雲攝）

▲藝人張信哲曾在屏東開的餐廳「三千院」，目前拉起黃線，即將拆除。（圖／記者張雅雲攝）

「三千院飲食工房」位於屏東忠孝路，外觀打造絕美日式建築，開幕時曾經轟動一時，根據台灣公司網顯示，該店2000年成立，合夥人名單中，知名歌手張信哲赫然名列其中， 賣的是創意日本料理，挾明星光環，不少在地人都曾經到該店用餐，沒想到2013年時黯然收攤。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲「三千院飲食工房」2000年成立，當時張信哲為合夥人， 賣的是創意日本料理，2013年收攤。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼ 屏東,三千院,洪家小館,勝利星村 。（圖／記者張雅雲攝）

▲附近有知名景點「勝利星村」，吸引許多特色小店進駐，文青味相當濃厚。（圖／記者張雅雲攝）

舊址2014年由「洪家小館複合式庭園餐飲」進駐，主打家庭合菜，適合親朋好友聚餐，2020年結束營業後，就一直空置至今。

沒想到該店今年1月售出，根據實登，為地上1樓，屋齡24年，地坪163坪、建坪92.88坪，成交價6532萬元，並備註「本件土地以每坪40萬元計價，本建物因老舊其建物價款是無。」

此外，近期外觀已拉起黃線，預計將拆除，徹底走入屏東人回憶。據了解，新買家為屏東在地的民眾醫院以張姓自然人名義買下，在地仲介透露，拆除後將作為復健科使用。

▲▼ 屏東,三千院,洪家小館,勝利星村 。（圖／記者張雅雲攝）

▲忠孝路周邊以透天別墅為主，多為在地人購屋。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產尊皇瑞光店東楊信華表示，該區屬於屏東市中心，生活機能相當便利，附近也有知名景點「勝利星村」，吸引許多特色小店進駐，文青味相當濃厚，創造別具特色的氛圍，區域地價目前約40萬元，未來還有上漲空間，以新買家入手價格來看，也算符合區域行情。

忠孝路周邊以透天別墅為主，多為在地人購屋，釋出量也不多，屋齡5年內透天，成交價約1700~1800萬元，至於屋齡30~40年透天，總價約為1000~1200萬元。

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