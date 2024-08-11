房市反轉了？　景氣反向指標「法拍交易量增逾1成」

▲法拍移轉量被視為房市景氣的反向指標。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

法拍移轉量被視為房市景氣的反向指標，上半年量增逾1成，景氣反轉了嗎？專家表示，搭配近期屢傳銀行房貸水位已滿、全球股災等消息，有「山雨欲來風滿樓」的感覺，不過目前市場體質仍健康。

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據內政部統計，上半年法拍移轉棟數1840棟，比去年同期增加超過1成，但仍是歷年來次低。事實上，法拍移轉量被視為房市景氣的反向指標，而本次統計顯示，雖央行進入升息循環，又推出多重打炒房措施，但整體違約率仍不高，市場體質仍健康。

觀察六都法拍移轉量，僅新北、高雄市與去年相比出現增長，其中新北市上半年度移轉棟數達329棟，為3年來同期最高。

▲觀察六都法拍移轉量，僅新北、高雄市與去年相比出現增長。（表／記者項瀚製）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，南北2大都會區同時出現法拍案量成長，主要有2大原因，一是2市同為房市熱區，其中新北上半年新案量爆出歷史巨量，高雄市則憑藉半導體產業議題吸引各路建商進駐，推案量巨大區域，適逢近期政府推出選擇性信用管制與升息措施，小型業者周轉不靈，即可能出現部分法拍量體。

第二，徐佳馨表示，這2大都會區近期重劃區議題濃厚，吸引投資族群置產，但當央行升息，致使高槓桿族群提前「翻車」。

總結來說，徐佳馨認為，此次法拍案量增加，搭配近期屢傳銀行房貸水位已滿、全球股災等消息，有「山雨欲來風滿樓」的感覺，不過整體違約率仍不高，市場體質仍算健康。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，內政部的法拍移轉量恐會有失真，若以業者統計的法拍待售次數來看，2024上半年並沒有明顯增減，因此景氣狀況還是呈現穩定。

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