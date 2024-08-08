和170正妹出遊住雙人房！她見對方「1舉動」差點翻臉：無法接受

▲原PO見對方還沒洗澡就躺床，讓她超崩潰。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

和朋友出門旅遊住宿，在共睡一張床的情況下，會注意對方是否有床的潔癖嗎？一名女網友就表示，她跟正妹友人出遊住雙人房，沒想到對方還沒洗澡就躺床，讓她差點翻臉，「我覺得不洗澡頂多坐下去吧，躺下去不就全都髒了？」文章一出，引發網友討論，引發兩派網友討論。

原PO在PTT以「去旅館不洗澡躺床OK？」為題發文，表示朋友是一名會化妝懂穿衣的大正妹，身高170公分，她跟友人一起住雙人房，豈料她居然不洗澡就躺床，「我真的無法接受差點跟她翻臉，我覺得不洗澡頂多坐下去吧，躺下去不就全都髒了？」她直言雖然飯店的床真的比較好睡，但還是好奇詢問大家，「各位是直接汙染床，還是床是聖地先洗澡派？」

此文曝光後，網友紛紛留言「OK因為床單也沒清潔只有隨便消毒」、「住宿費不就包含清潔費用了」、「躺被子外面還被子裡面也是有差的」、「在家也都不洗澡就躺了」、「如果是女友可以包容」、「自己在家的話都是先洗澡再上床，去飯店就看當天玩得累不累吧？累了想趴一下很正常」、「妳不要躺她的位置就好了吧」。

另一派網友說，「但如果有流汗就完全不行，畢竟還要睡」、「絕對先洗澡，流汗混雜外面灰塵很噁」、「只有一張床要一起睡的話，我不行」。

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