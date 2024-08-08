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神秘北客「只買頂樓」再砸1.66億　買「老佛爺」登10年最貴

記者陳筱惠／台中報導

進入交屋階段的台中草悟道豪宅群，再出現新實登，地址位於北區的「忠泰老佛爺」頂樓戶揭露1.66億元交易，交易面積超過300坪，經查買家為登記住在新北的高雄人，來到中台灣一舉成為北區10年來最貴住宅交易。信義房屋專家表示，草悟道豪宅群已經少見大坪數供給，雖總價驚人，但單價相對實惠。

《地產詹哥老實說》EP217／百人排隊搶9字頭住宅　央北第一線爆「同價位買它更有潛力」

▲▼忠泰老佛爺,勤美之森 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲地址位於北區的「忠泰老佛爺」頂樓戶揭露1.66億元交易，交易面積超過300坪。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市草悟道豪宅群橫跨北區、西區兩大生活機能成熟的市區，其中指標豪宅群由成屋「由鉅大恆」、「富邦天空樹」2豪宅拉抬，時序來到2024年適逢「忠泰老佛爺」、「勤美之森」2豪宅案交屋潮，再現破億元交易。

▲▼台中西區,由鉅大恆,豪宅,美術館。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市草悟道豪宅群橫跨北區、西區兩大生活機能成熟的市區，其中指標豪宅群由成屋「由鉅大恆」、「富邦天空樹」2豪宅拉抬。（圖／記者陳筱惠攝）

實登揭露，「忠泰老佛爺」於2018年入手的頂樓戶，以1.67億元成交，總坪數來到303.41坪，拆算車位單價來到65.61萬元，除了創下該社區最貴總價外，在實登上也創下北區10年以來最貴住宅大樓交易。

有趣的是，該戶買方為登記在新北市的高雄人，經查，包含此次購入的台中豪宅，該所有權人擁有的房屋全都是頂樓帝王戶，可見相當偏好買頂樓物件。

對此，信義房屋公益忠明店專案經理曾志凱表示：「草悟道沿線豪宅自『忠泰老佛爺』、『勤美之森』兩案推出後，就甚少有大坪數產品問世，尤其超過200坪建坪的物件，更是幾乎絕版。」

不過該物件座落北區榮登10年來最貴總價，曾志凱說：「雖然該社區門牌是北區，但該區段為進草悟道豪宅區段，不太能代表整個北區行情，應說是個案表現，加上頂樓戶通常會推出合併戶、特殊戶規格，雖交易總價驚人，但單價相對實惠。」

▲▼忠泰老佛爺,勤美之森 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲據了解，「勤美之森」尚有精華保留戶，預計將逐步釋出，由於多數保留戶為高樓層景觀戶，市場預期每坪單價上看7字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

另外一個交屋豪宅「勤美之森」也出現1.22億元高樓層交易，拆算車位單價後，也來到64萬元，據了解，「勤美之森」尚有精華保留戶，預計將逐步釋出，由於多數保留戶為高樓層景觀戶，市場預期每坪單價上看7字頭。

資深不動產業者認為：「現在看到的破億元物件，幾乎都是2018年第一波台商回流時的交易，絕大部分買的都是北部客，在當時中台灣與北台灣豪宅市場仍有大幅差價，而近期因台商過去回流資金將進一步出現鬆綁，豪宅成屋市場有望在衝出一波補漲行情。」

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