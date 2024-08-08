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北斗32房透套爆炸釀3死　在地驚：之前都是租給明道學生

▲北斗鎮惡火奪3命。（圖／ETtoday資料照）

▲北斗鎮惡火奪3命，據知情人士透露，該建物過去都是租給明道大學學生。（圖／ETtoday資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

彰化縣北斗鎮精華區的中山路上，上月底一棟透天厝清晨火警，造成租客3死2傷悲劇，北斗鎮這場大火，經查，屋主未經申請擅自將4層樓隔成32間房，其中29間出租給經濟弱勢戶、勞工等，而據知情人士透露，該建物過去都是租給目前已經退場的明道大學學生。

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位於彰化縣埤頭鄉的明道大學，已於7月底退場，周邊租賃市場的規模因為急速減少，也因過去高度仰賴學生族群，只要大學一退場，沒有危機意識的包租公、包租婆幾乎是被打個措手不及。

▲▼ 彰化北斗透天厝火警釀3死，內部慘況曝光 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲4層樓透天房東隔成32間房，除3間是屋主自住外，其餘29間全都出租 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，部分「先知房東」早已於5、6年前就將資產轉換改裝，轉目標為區域上班族、小家庭。此次中山路上透天，老一輩房東，就用最省的方式轉租。

而該房東4層樓透天隔成32間房，除3間是屋主自住外，其餘29間全都出租，而內部套房、雅房都有，每個月租金3800～5000元不等。

知情人士透露：「這種類型的房子，在明道大學所屬地埤頭鄉更是明顯，以前租給學生的時候，明道大學還會派教官巡視各出租樓，確保包含消防、逃生等基本規範。」

▲▼埤頭,明道大學,少子化,北斗 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲明道大學所屬埤頭鄉，不少過去專做學生生意的房東降價求租 。（圖／記者陳筱惠攝）

包含過去明道大學與地主台糖，興建給學生住宿的學生宿舍「明誠大樓」，也受到此次退場風波，委託在地業者整棟300間套房以每間（可容納4人）月租金6~8千元招租。

大家房屋北斗加盟店店長徐瑋澤說：「明道大學所在的埤頭鄉，租屋市場確實因生活機能欠缺相對慘澹，但以此次發生憾事的北斗鎮來說，是南彰化主要生活商圈，房屋租賃需求仍是相對供不應求，對於早有感到學生退場後壓力的房東們來說，基本上都已經重新規劃出租件迎合市場。」

▲▼ 彰化,明道大學,退場,房東,移工,工業區,租屋,商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲明道大學退場連帶過去學生宿舍「明誠大樓」目前也在整棟招租中。（圖／記者陳筱惠攝）

徐瑋澤強調：「目前北斗鎮租賃需求多以上班族、小家庭為主，基本上全配（電視、冷氣、冰箱）的物件，雅房價可到5～6千元，套房價可來到月租萬元，2房小家庭戶型也能來到1.5萬元的月租金。」

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