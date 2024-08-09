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七期小豪宅863萬破盤價法拍　專家：10年租約一次付清藏風險

▲▼市政101,七期,小豪宅,法拍 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中七期市中心的知名小豪宅「市政101」以超低破盤價進入法拍市場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中七期市中心的知名小豪宅「市政101」3樓戶進入法拍市場，社區市場行情皆突破千萬元，但法拍件底價僅863萬元，堪稱是市場破盤價，而專家一看法拍筆錄，立刻點出其中關於的「租約」貓膩。

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房價高漲，法拍市場價格也節節上升，這2年法拍物件，甚至還拍出不少高於底價相當多的行情，近期台中市七期精品小豪宅「市政101」3樓戶進入法拍市場，二拍以市場破盤價863萬元，吸引不少想撿便宜的民眾關切。

「市政101」屋齡17年，是七期重劃區中少數小坪數豪宅建案，七期資深房仲廖香婷表示：「該物件最初以大套房格局亮相，過去價格大約落在7、800萬元，堪稱台中最貴套房，如今身價行情落在千萬元以上，有附帶車位的物件甚至成交到1500萬元左右，每月租金行情也在2萬元上下。」

▲▼市政101,七期,小豪宅,法拍 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「市政101」正對台中好虎城商場，也是區域中少數的精品豪宅。（圖／記者陳筱惠攝）

不過據法拍紀錄，此次淪落法拍的3樓戶，在首拍時就以908萬元出場，並且中間更正法拍資訊一次，此次以底價863萬元重出江湖，廖香婷認為：「該戶23坪，並無車位，依照市價行情來觀察大約是7~8折價，若無其他干擾因素，應會拍出千萬元以上。」

根據法拍筆錄上揭露，該屋主在房子被查封前，以每月1.5萬元租金，承租給第三人並且完成法院公證，但奇特的是租約自2023年4月一路到2032年4月，10年長租在住宅租賃市場上並不常見。

另外值得關注的是，租客更直接表示租賃期間全部租金共159萬元，已全額繳清，依據常理「買賣不破租賃」，才導致首拍即便是破盤價，也無人進場投標。

對此，寬頻房訊發言人徐華辰說：「住宅長約不常見，但仍有其案例可循，但一次將租金付清，就相當罕見，依照法拍筆錄記載，債權人有向法院申請除租程序，也就是說該筆物件從不點交有機會成為點交。」

▲▼市政101,七期,小豪宅,法拍 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該筆法拍雖以破盤價問世，但該屋主在房子被查封前，以每月1.5萬元租金承租給第三人，並付清159萬元房租。（圖／記者陳筱惠攝）

但是徐華辰也說：「雖然債權人有向法院申請除租程序，有機會讓此物件成為正常件，但租屋人也能行使權利另提上訴，後續長達10年的糾紛與風險，恐怕也成為此次法拍是否能成交的主要因素。」

徐華辰也建議：「該物件租約既有公證程序且租賃時間超過5年，加上租金已經付清，得標人最壞10年後才能取得相關產權，想搶便宜也得評估風險。」

不過這種手法相當少見，業者建議：「這種長約且租金已繳清的情形，雖不合情不合理，但合法，若真得標除了風險高，也可能被索取所謂搬家費，是否真的划算還說不準。」

項目 資訊
地址 河南路三段131號
總戶數 172戶
屋齡 17年
總樓高 15樓
土地使用分區 住宅區
公設比 36%
基地面積 615坪
建案規劃 住宅、套房
構造種類 RC
歷史最高價 58.48萬/坪
平均成交均價 37.06萬/坪

▲市政101基本資料（表／記者陳筱惠製）

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關鍵字：法拍台中小豪宅租約市政101七期房價房市特殊案例

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