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最美蚊子館求售！　台灣阿拉伯王「10年賺百億」晚年走下坡

林昭文也曾擔任全國排球協會理事長。圖為1992年代表我國參加亞洲青年男子排球賽的中華青年男排隊。（圖／報系資料庫）

▲林昭文也曾擔任全國排球協會理事長。圖為1992年代表我國參加亞洲青年男子排球賽的中華青年男排隊。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

宜蘭富商林昭文家族私人招待所，位於宜蘭外澳的「阿拉伯宮」近期透過商仲發出求售消息，引發市場關注。回顧林昭文阿拉伯經商致富，1986年帶著百億資產光榮返台宜蘭置產，但近10年，先後經歷友愛百貨結束營業、林昭文辭世、金盈谷度假村易主、阿拉伯宮出售，今年5月友愛影城也熄燈，林家家道中落，令人不勝唏噓。

林昭文1936年，宜蘭羅東人，被冠上「台灣阿拉伯王」稱號，不只單純因為在中東事業有成，他那一副淺色眼珠、深邃雙眼皮和大鬍鬚，穿起中東裝扮，乍看之下還真以為是阿拉伯人，因而得名。

林昭文遠赴中東開設華宮餐廳相當受到華人歡迎，也是台商、陸商們最常宴客聚會場所，就連阿拉伯首富、王子都是常客。（圖／翻攝自駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處官網）

▲林昭文遠赴中東開設華宮餐廳相當受到華人歡迎，也是台商、陸商們最常宴客聚會場所，就連阿拉伯首富、王子都是常客。

林昭文自曝早年自行創業，曾販賣文具、經營印刷廠，承攬縣政府文具印刷業務，事業逐漸起步後，在台中大里轉投資佳美食品，從事罐裝果汁製造販售事業。

1973年石油危機，台灣景氣不佳，為了求生存，林昭文透過在阿拉伯經營建材生意的朋友介紹前往賣果汁。當時中東話也不會說的他，提了2卡皮箱、抱著掏金夢就出發。到了阿拉伯，餐餐烤肉，發現台商們都不習慣當地飲食，讓他嗅到中式餐館商機，初期他只是賣些簡單的清粥小菜，就相當受到歡迎。

接著事業越做越大，林昭文把在台灣的家人接到阿拉伯生活。為了打入中東市中心，他陸續關掉小店轉入阿拉伯首都利雅德與商業大城吉達，開了「華宮」餐廳，每天生意好到有人拿著號碼牌排隊3、4個小時，據說全盛時期年營收超過8億元，阿拉伯的首富、王子都是常客。

林家老三林育達2005年後回台接手台灣事業，除接手經營友愛百貨，也與微風董事長廖鎮漢合資成立餐飲品牌。（圖／報系資料庫）

▲林家老三林育達2005年後回台接手台灣事業，除接手經營友愛百貨，也與微風董事長廖鎮漢合資成立餐飲品牌。

1986年林昭文帶著百億身家衣錦還鄉，先是在故鄉宜蘭成立「宜大證券」，又在市區蓋了宜蘭第一家百貨公司「友愛百貨」、宜蘭頭城山上買下200甲土地經營「金盈谷度假村」、宜蘭外澳近萬坪土地則是蓋「阿拉伯宮」。

「友愛大樓」於1997年營運，採百貨、飯店和影城的複合式經營模式，規劃1到6樓是賣場，7樓是影城，8樓是宴會廳，9到16樓則作為飯店使用，成為宜蘭地標。雖然百貨營業面積只有3,000坪，但全盛期年營收高達9億多元，直到2008年另一家購物中心新月廣場的成立，友愛百貨的生意和人潮明顯下滑，最終不敵虧損，於2016年3月31日正式熄燈，畫下句點。

據了解，林昭文家族成員大多旅居海外，唯有老三林育達2005年後回台接手台灣事業，包括林昭文晚年身體欠佳，即是由他接手經營友愛百貨。2015年坊間即盛傳，有陸資、東南亞國家的企業集團想買下友愛，但林家出售意願不高，於是開出高價讓買家卻步，當時擔任友愛百貨總經理的林育達對媒體證實表示，「百貨公司是爸爸一手創立，多年來已經有革命情感，本來就沒有拍賣打算，為了要終止謠傳，才會開出21億元價碼。」

林昭文(中)在阿拉伯經商，誘因濃黑的眉毛與鬍鬚與阿拉伯人相似，因此被冠上「台灣阿拉伯王」稱號。（圖／報系資料庫）

▲林昭文(中)在阿拉伯經商，又因濃黑的眉毛與鬍鬚與阿拉伯人相似，因此被冠上「台灣阿拉伯王」稱號。

2018年起陸續傳出「金盈谷度假村」和「阿拉伯宮」求售消息，沒想到2019年林昭文就因胰臟癌病逝，享壽83歲。隔年雖「金盈谷度假村」以1.5億元順利脫手賣給旺中集團蔡衍明家族，但「阿拉伯宮」仍待價而沽。

今年5月，友愛大樓裡的友愛影城不敵大環境影響，承租業者租月到期不再續約，友愛影城經營25年後也跟著走入歷史；7月傳出「阿拉伯宮」正式委託商仲銷售，據商仲說法，約莫也是5月之際委託銷售，令人很難不聯想，是否因分家或是資金壓力再度重啟「阿拉伯宮」的出售計畫。「阿拉伯王」林昭文在台事業由盛入衰，過往中東致富的故事已成「台灣阿拉伯王」傳奇。

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