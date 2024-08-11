新竹年薪140萬「比別縣市賺80萬還不如」　一票人嘆：很悲傷

▲原PO年薪140萬，但認為在新竹生活品質並不高。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

說到新竹，不少人會聯想到竹科工程師與高薪與高房價！而一名網友感慨直呼，雖然他年薪有140萬，但一間房子卻要3000萬，扣掉房貸與生活開銷後，「好像沒其它縣市年收80萬生活品質高！」文章曝光後，有網友也直呼，在竹科工作，「扣掉房租跟生活費剩下的比超商店員賺的還少，不知道自己來新竹幹嘛」。

一名男網友在Dcard表示，目前年薪140萬左右，但新竹隨便一間3房格局就要3000萬，若薪水扣掉房貸與生活成本後，讓他搖頭感慨「好像沒其他縣市年收80萬生活品質高！」

底下一票網友爆共鳴回應，「我也這麼覺得，非科技業150萬，覺得人生很悲傷」、「正解！主要是薪資增長被炒房的吃掉」、「終於有人發現了，薪水的高低根本和數字無關，而是和房價有關，今天20實坪房子只要500萬，有人會說年收80萬低嗎」、「很悲傷，但這是事實」、「新竹就像拉斯維加斯賭場，進來有賺有賠，但是賺到的，休想帶出場」、「我在竹科上班，扣掉房租跟生活費剩下的比超商店員賺的還少，不知道自己來新竹幹嘛」。

不過也有人認為，「早期還有南寮、湖口、竹南、頭份可以選，現在要三字頭以內的幾乎都要去造橋後龍了」、「真的啊！新竹真的買不下去，只能買竹南頭份了，好在到竹科上班也蠻近」。