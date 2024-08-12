3倍租金逼走素食餐廳引熱議　房東悄降30萬租金

▲台中創意蔬食素食餐廳旗艦店將歇業的原因，為房東自40萬元漲租至120萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中創意蔬食素食餐廳旗艦店「 熱浪島南洋蔬食茶堂」，上月拉上招租布條，引起該店面負責人在社群上透露因月租40萬元漲到120萬元，才告別打拼9年的店面，引起不少網友替店家抱不平，不過近期該店面在網路平台刊登租金開價來到90萬元，悄降30萬元。

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位於環中路四段與向上路三段，靠近74號快速道路南屯出口處的「 熱浪島南洋蔬食茶堂」，經查該店面佔地約390坪、建坪約210坪，負責人在社群上回憶：「2015年膽子超大的租下這裡，租金40萬元（陸續漲到50萬元）更斥資2000萬元裝潢。」，不過不敵房租暴漲到120萬元，引起不少網友抱不平。

不過就在7月該店面招租後，房東代理人也出面表示：「該區域周邊目前一坪租金行情大約都落在2000元～2500元，該店面為角間店面，地坪大、建坪大又具備廣告效應，加上地點也好，百萬租金符合行情。」

▲近期該店面再度在網路平台招租，租金開價降到90萬元，等於一個月就降租30萬元。（圖／記者陳筱惠翻攝）



不過，推測市場可能不埋單，近期該店面再度在網路平台招租，租金開價降到90萬元，等於一個月就降租30萬元，對此，21世紀不動產資深經理沈政興說：「該地點周邊就是交流道，地點不算差，加上除了建物外，還另外有停車空間，對於餐飲業者來說，確實相當誘人，不過若以租賃土地來說，該土地一坪以2000元來計算，成交的合理價位應落在70~80萬元。」

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