ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

3倍租金逼走素食餐廳引熱議　房東悄降30萬租金

▲▼ 熱浪島,向上路,台中,素食餐廳 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中創意蔬食素食餐廳旗艦店將歇業的原因，為房東自40萬元漲租至120萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中創意蔬食素食餐廳旗艦店「 熱浪島南洋蔬食茶堂」，上月拉上招租布條，引起該店面負責人在社群上透露因月租40萬元漲到120萬元，才告別打拼9年的店面，引起不少網友替店家抱不平，不過近期該店面在網路平台刊登租金開價來到90萬元，悄降30萬元。

《地產詹哥老實說》EP217／百人排隊搶9字頭住宅　央北第一線爆「同價位買它更有潛力」

位於環中路四段與向上路三段，靠近74號快速道路南屯出口處的「 熱浪島南洋蔬食茶堂」，經查該店面佔地約390坪、建坪約210坪，負責人在社群上回憶：「2015年膽子超大的租下這裡，租金40萬元（陸續漲到50萬元）更斥資2000萬元裝潢。」，不過不敵房租暴漲到120萬元，引起不少網友抱不平。

不過就在7月該店面招租後，房東代理人也出面表示：「該區域周邊目前一坪租金行情大約都落在2000元～2500元，該店面為角間店面，地坪大、建坪大又具備廣告效應，加上地點也好，百萬租金符合行情。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期該店面再度在網路平台招租，租金開價降到90萬元，等於一個月就降租30萬元。（圖／記者陳筱惠翻攝）

不過，推測市場可能不埋單，近期該店面再度在網路平台招租，租金開價降到90萬元，等於一個月就降租30萬元，對此，21世紀不動產資深經理沈政興說：「該地點周邊就是交流道，地點不算差，加上除了建物外，還另外有停車空間，對於餐飲業者來說，確實相當誘人，不過若以租賃土地來說，該土地一坪以2000元來計算，成交的合理價位應落在70~80萬元。」

《地產詹哥老實說》EP217／百人排隊搶9字頭住宅　央北第一線爆「同價位買它更有潛力」

關鍵字：台中素食餐廳租金招租漲租降租熱浪島

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

月薪2.5萬買房！白天工作晚上當司機　兼3份工作淪房奴

國外一名網友發文提及朋友買房的辛苦歷程，此人的月薪3500令吉（約新台幣2萬5750元），房貸每月要繳納1000令吉（約新台幣7350元），財務狀況捉襟見肘，只能一次兼職3份工作，淪為房奴。

2小時前

兒結婚買房花720萬！媳懷孕「公婆更慘了」　他嘆：想到心就痛

「想到心裡就痛。」一名爸爸透露，大兒子結婚加買房，他就霸氣贊助720萬，如今媳婦懷有身孕，兒子卻來要求原PO或太太其中一人離職，未來要幫忙照顧孫子，更主張這是阿公阿嬤的責任。文章曝光後，網友紛紛開砲「養不起就不該生，沒有理所當然地要爸媽幫忙帶的」、「房子買太貴了吧？頭期650萬！」

3小時前

南科F、G區段徵收完成！釋出住商用地共19.3萬坪　推動善化開發

台南市政府「南科FG永續宜居」開發工程在8日獲得台灣永續能源研究基金會「第四屆台灣永續行動獎」銀級殊榮，「南科FG永續宜居」為服務南科就業人口，開發完善的公共設施，促進土地整體開發利用，全區FG區段徵收區達100.13公頃。

3小時前

半年報揭「代銷雙雄好會賺」　持續買地佈局自建案

「代銷雙雄」海悅（2348）、愛山林（2540）公布上半年財報，皆繳出亮麗成績。這2間公司除代銷本業量能充沛，在自建案方面也積極佈局，今年都將有新案推出、個案完工入帳，此外也都在今年持續出手購地，企業發展動能強勁。

4小時前

台積電第一圈首現成交價站6字頭　在地驚呼：漲瘋了

高雄房價因台積電效應，買氣持續升溫，房價跟著水漲船高。根據最新實登，台積電第一圈出現預售案成交價首站6字頭，有頂樓戶直衝63.5萬元，刷新左營區房價新高，在地人驚訝不已，傻眼直呼「漲瘋了？」

4小時前

碰到鄰居超尷尬！他秒裝忘拿東西「會刻意避開嗎」　網分兩派

你遇到鄰居會打招呼嗎？就有一名網友表示，只要碰到鄰居和自己同時要出門，就會裝作忘記拿東西，默默避開對方，因此，好奇其他人是否也會避免和鄰居打照面。對此，眾人意見分為兩派，一派人直呼：「能避就避！」

4小時前

40年老公寓「賣2、3000萬」有人買？　網點出2關鍵：不會太貴

買房要考量的事情有很多，像是地段、預算、屋齡等，近日就有網友發文表示，他留意到台北有一些公寓的屋齡已經4、50年，結果卻賣到2、3000萬元，真有人會買嗎？貼文曝光後，引發討論。

4小時前

3倍租金逼走素食餐廳引熱議　房東悄降30萬租金

台中創意蔬食素食餐廳旗艦店「 熱浪島南洋蔬食茶堂」，上月拉上招租布條，引起該店面負責人在社群上透露因月租40萬元漲到120萬元，才告別打拼9年的店面，引起不少網友替店家抱不平，不過近期該店面在網路平台刊登租金開價來到90萬元，悄降30萬元。

5小時前

蛋白縣市中古房價猛　最狂1區在嘉義「暴漲76%」

蛋白縣市來勢洶洶，統計近5年房價漲最多的10區，最少也有35%以上漲幅。進一步觀察前3名，漲幅更高達66~76%，分別是太保、竹南、頭份，而這3區都與科技題材息息相關。

7小時前

緊鄰新興重劃區受帶動　台中房仲：南屯中古屋有看頭

台中房市買氣熱，近年房價漲勢強勁，哪區最有發展潛力？在地房仲點名南屯區，由於過去幾年房價漲幅相對平緩，並緊鄰多個重劃區，在比價效應下，中古屋CP值高，未來隨重劃區房價不斷墊高，也將帶動南屯中古房價補漲。

7小時前

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

3倍租金逼走素食餐廳引熱議　房..

「家都裝一級變頻」電費噴1萬7..

台積電第一圈首現成交價站6字頭..

不是「吾彊condo」　王力宏..

新竹年薪140萬「比別縣市賺8..

年薪140萬「見新竹房價」絕望..

百萬YTR夾娃娃機店鬧雙胞　正..

洲子洋新案「1坪60萬」　專家..

他發現新房「地下停車場淹水」不..

兒結婚買房花720萬！媳懷孕「..

ETtoday房產雲

最新新聞more

月薪2.5萬買房　日夜工作兼3..

兒結婚買房花720萬！媳懷孕「..

南科F、G區段徵收完成！釋出住..

半年報揭「代銷雙雄好會賺」　持..

台積電第一圈首現成交價站6字頭..

他碰到鄰居超尷尬「會刻意避開嗎..

40年老公寓賣2000萬有人買..

3倍租金逼走素食餐廳引熱議　房..

蛋白縣市中古房價猛　最狂1區在..

緊鄰新興重劃區受帶動　台中房仲..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366