苗栗4房3千萬！學霸小姪子「看不到未來」：想出國工作不回來

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

房價漲幅驚人，令許多人乾脆躺平。有網友表示，他跟住頭份的小姪子聊天，小孩就讀竹科實驗高中（竹科實中），成績很好、目標醫學系，但對方卻對高昂房價深感無奈，「說現在頭份房價已經漲到四房2400到3千萬了」、「他說他可能打算填資工以後出國工作不要回來了」，話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「苗栗四房三千萬 高中生：看不到未來」，文中透露，住頭份的小姪子讀竹科實中，成績應該很好，目標是考醫學系。兩人在閒聊時，小姪子說現在頭份房價已經漲到四房2400到3千萬，令他驚呆，覺得這不是他認識的那個苗栗。

面對高房價，小姪子就說，可能打算改填資工系，然後就出國工作不回來了，讓原PO一愣，「有這麼嚴重？」貼文一出，許多人便直嘆，「gg輪班，不吃不喝10年」、「2000～4000的透天，現在頭份有3000萬的四房會很誇張嗎」、「雪上加霜的是，中古屋跟租房跟漲，日子越來越難過。」

也有網友表示，「矽谷資工party結束得差不多了，你姪子畢業後確定能留美國嗎」、「看總價不看坪數要討論啥」、「建案跟大概價錢拿出來才能討論，不是在這說說高價而已」、「又來了，你不會往便宜的地方買嗎？苗栗便宜的也有」、「沒錢就改住後龍甚至通霄。」