北屯福特汽車展間4.7億交易　買方證實「不是建商」

記者陳筱惠／台中報導

中台灣7月歷經建商大購地，不管是車子保養場、幼稚園，只要位於精華區內無一不被建商看中，砸下重金獵地，據實登揭露，北屯區11期重劃區內三面臨路的上立汽車崇德展示中心出現土地交易，一查買方就是上立汽車，信義房屋專家表示，近期土地交易熱列，不排除業者想掌握主控權，自己當房東。

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▲北屯區11期重劃區內三面臨路的上立汽車崇德展示中心，出現4.7億元的土地交易。（圖／記者陳筱惠攝）

據實登揭露，位於崇德路三段、山西路三段的上立汽車崇德展示中心出現4.7億元的土地交易，總交易共計3塊地號，不過僅拿下約6~7成持分約335.24坪，土地使用分區為住三，拆算單價落在142萬元。

▲有鑒於近期市中心面積大、精華區角地都成為開發商獵地首選，業者自行購地也能掌握相關主導權。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，信義房屋北屯松竹店吳俊霆分析：「該塊土地三面臨路，且對面就是未來要做BOT商城的仁和公園用地，未來發展相當看好，加上位居崇德路三段，為11期的核心，比較意外的是車商自己出手而非建商。」

不過吳俊霆認為：「過去2020年原崇德路三段上的雙龍汽車，就以2.14億元交易給彰化貢丸大王，該塊土地面積共211.48坪，換算土地單價101萬元。當時的時空背景物換星移到如今，單坪價格142萬元，相當合理。」

▲北屯區除交易量大、土地供給豐沛，仍有相當高的可塑性，土地價格也攀升。（圖／記者陳筱惠攝）

至於汽車業者自己出手，吳俊霆表示：「有鑒於近期市中心面積大、精華區角地都成為開發商獵地首選，業者自行購地後能除能省下房租，自己當房東外，也能掌握相關主導權，未來也可享有土地增值利多。」

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析：「北屯區除交易量大、土地供給豐沛，仍有相當高的可塑性，甚至到2024年，仍有建商以單價超過百萬元高價搶進土地，未來該區房市題材不斷，除了有重大建設、捷運、商場進駐，更整個大北屯串起的新興重劃區推案，也將帶動區域房、地價進一步上升。」

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