寶咖咖買幼兒園　單坪90萬元！創北屯十期地價新高

▲據實登揭露，寶佳機構再以自然人名義入庫台中市北屯區十期重劃區的「私立葳肯幼兒園」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市受到鼓舞，連帶建商購地力道明顯反彈，據實登揭露，寶佳機構再以自然人名義入庫台中市北屯區十期重劃區的「私立葳肯幼兒園」，該土地單價高達90萬元，刷新區段的地價新高。

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據實登揭露，位於台中市十期重劃區，軍福段地號52、53、53-1，在2月時成交總價6.3億元，土地面積共計503.08坪，而該地地上物則是位於軍功路上的「葳肯幼兒園」。

▲寶佳機構出手單坪90萬元獵地，刷新區段的地價新高。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「十期重劃區的軍福段先前該區段的土地交易高價，大約落在6、7字頭，且以商業區地目為主；但本次交易的土地為第三種住宅區，換算單價高達90萬元，刷新區段的地價新高。」

不僅此次的北屯幼兒園，寶佳機構也曾出手西屯區「今日幼兒園」，地點位於西屯區甘肅路、天水東一街，中義段590地號，總面積為579.89坪，總價5.9億元。

在地房仲林先生也指出：「該筆交易土地使用分區雖然不是商業區，但為第三種住宅區，容積率280%，與第一種商業區相當。」因此，建商高價拿下也有看準其土地強度較高。

▲據了解，該地周邊尚有整合空間，若後續持續購地擴大基地規模，可望進一步放大開發效益。（圖／記者陳筱惠攝）

陳定中補充：「且該地兼具軍功路、東山路雙商圈，生活機能健全，距離未來捷運綠線的大坑延伸線也在1公里範圍內，加上周邊土地仍有整合空間，若後續持續購地擴大基地規模，可望進一步放大開發效益，因此吸引建商重金收購。」

不僅寶佳機構搶進幼兒園，獵地王興富發（2542）代子公司碧江企業，上月12日也公告砸37.94億元買下台中七期「華盛頓幼兒園」，之後將走危老程序，將規劃小坪數住宅，預計最快2026年才會推案。

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