ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台南六甲惡火5死宅　11年前入手整棟價值415萬

▲▼ 台南市六甲區火警 。（圖／記者吳世龍攝）

▲ 台南市六甲區珊瑚路1棟透天民宅，日前發生大火，屋內1家5口受困，造成5死慘劇，引起社會高度關注。（圖／記者吳世龍攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南市六甲區珊瑚路1棟透天民宅，日前發生大火，屋內1家5口受困，造成5死慘劇，引起社會高度關注。根據實登，該棟建物樓高2層，在2013年曾有交易紀錄，以總價415萬元成交。

《地產詹哥老實說》EP217／百人排隊搶9字頭住宅　央北第一線爆「同價位買它更有潛力」

台南六甲區珊瑚路1棟民宅日前發生大火，火警發生地點在1樓農機行，疑堆滿雜物和可燃液體，起火後迅速燃燒，陳姓屋主一家5口逃生不及，葬身3樓鐵皮加蓋火窟，僅13歲大女兒因正巧出國不在家，逃過一劫。

根據實登顯示，該棟建物樓高2樓，地坪34坪、建坪40坪，為3房2廳2衛，2013年由陳姓自然人入手，總價415萬元。而此次惡火初步調查，疑似因1樓專營農機具買賣、維修，雜物堵住逃生入口，屋內也因擺滿農機具，造成消防人員難以入內搶救，而被社會高度關切。詳細起火原因，仍待火調人員進一步釐清。

▲▼台南,六甲,法拍,土地,大眾廟,流標,住商不動產 。（圖／記者張雅雲攝）

▲六甲生活圈屬於台南的鄉村區，人口僅2萬多人，內需不高、新推案也不多，多為在地人購屋。（圖／記者張雅雲攝）

對當地區域房市，住商不動產台南白河加盟店店東江永信表示，六甲生活圈屬於台南的鄉村區，人口僅2萬多人，內需不高、新推案也不多，多為在地人購屋。

房市交易以土地買賣為主，農地依地段及臨路狀況，每坪約5000~8000元，區內新透天成交價約1000~1300萬元，中古透天屋齡約30年，總價大約落在550~680萬元。

江永信表示，六甲屬於北台南，離國道三號、台一線都不遠，聯外交通相當便利，也有台鐵林鳳營站設立，跨過曾文溪可到善化區，善化受台積電影響推升房價，與善化透天相較，六甲透天可便宜500~600萬元，受房價飆漲影響，近年也有部分工程師因比價效應到六甲購屋，帶動區域房市發展。

《地產詹哥老實說》EP217／百人排隊搶9字頭住宅　央北第一線爆「同價位買它更有潛力」

關鍵字：火災台南六甲惡火實價登錄

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台南六甲惡火5死宅　11年前入手整棟價值415萬

台南市六甲區珊瑚路1棟透天民宅，日前發生大火，屋內1家5口受困，造成5死慘劇，引起社會高度關注。根據實登，該棟建物樓高2層，在2013年有過交易紀錄，以總價415萬元成交。

33分鐘前

房租越漲越高！他咬牙看房「被擺一邊」傻了　內行曝：做好1事

近日有租屋族表示，房租被越漲越高，決定跟另一半置產，但這畢竟是人生大事，很需要時間考慮物件條件，還有後續的風險評估等等。可是目前去看房時，常常感到被催上車的感覺，令他忍不住覺得不自在。對此，信義房屋專家建議，可以先想清楚自身需求，包括地區、房型、總價等等，這樣能讓買賣雙方有效溝通，一旦看到喜歡的房子，也能馬上做出決定。

1小時前

921列危樓！33年黃金帝國披上圍籬了...開拆進入倒數

繼彰化市喬友大樓大火拆除後，員林市站前地標「黃金帝國」，25年前921地震後荒廢至今。獲國史館台灣文獻獎的邱美都老師夫妻，今晚路過該處時發現整棟大樓已上帷幕，四周圍上圍籬，原貌已不復見，讓他們感慨，這棟伴著5、6年級成長回憶的宏偉老建築將「走入歷史」。

14小時前

台南「一案建商」先建後售變爛尾　一拍底價1億流標

台南再出現未完工建案成爛尾樓淪落法拍！該建商為和祐開發，拍賣原因為「清償債務」，14日進行一拍，底價1億400萬元，無人投標以流標收場。專家透露，畢竟拍下毛胚屋後還要整理，一拍底價仍高，預計二拍以後較有機會拍出。

22小時前

虎尾產業園區通過環評！　雲林縣府盼農業部「推動加速審查」

「虎尾產業園區計畫」15日已通過環評大會審查。雲林縣政府今（17）日表示，目前依預定時程進行產業園區報編作業，後續將提送內政部依區域計畫法規定取得開發許可，期盼農業部協助推動、加速審查，創造地方就業機會。

22小時前

全台高鐵成屋比一比　南二都房價大漲「還在3字頭出」

全台高鐵站旁房價比一比，新竹3年漲逾6成最猛，每坪來到近60萬元，漲幅其次為台南、左營，一樣具有園區題材。反觀雙北漲勢就較為平緩，平均只有13~16%成長。

8/17 14:00

台股多頭推動房市交易熱絡　 信義房屋營收年增逾2成

上半年台股多頭，科技族群獲利了結，加上民眾通膨預期心態，擔心晚買會更貴，推動房市交易熱絡。上半年移轉棟數年增28%，也使得信義房屋（9940）營收年增逾2成，信義認為，在新青安政策屆滿前，買氣仍會維持一定的熱絡程度。

8/17 12:00

他感覺房市變冷！內行曝「1關鍵」搖頭　秒推多看：是好時機

有網友近日表示，他先前去看房子時，聽說很多人在搶，甚至可能當晚就會賣掉。過了兩星期後，卻接到電話通知還沒賣掉，不禁好奇，「大家有感覺近期好像房市稍微冷掉了嗎？」不過，信義房屋專家就指出，「每年6、7、8月都會如此」，若真的有想買房，不妨趁這時候多看多比較。

8/17 11:25

便宜至上！北市3大「凶宅社區」　1年狂交易上百戶

只要「便宜」就好！台北市中山區知名凶宅大樓「錦新大樓」、「和益金銀大樓」、「春暉新世界」，過去即便因非自然身亡事件頻傳而凶名在外，但似乎不影響社區的買氣，每年轉手熱度都相當驚人。

8/17 08:10

全台「極凶宅」現況搜查　沙鹿這間連抓6交替「從此塵封」

民俗月到來，觀察不動產買賣卻並未降溫，而過去市價打5折的凶宅案件，討論度也相當高，盤點北中南5間極凶宅，有3間以市價5折出售，其中2間待售中，但位於台中沙鹿的索命凶宅，投資客屋主寧願塵封也不願再公開。

8/17 08:00

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

921列危樓！33年黃金帝國披..

全台「極凶宅」現況搜查　沙鹿這..

台南「一案建商」先建後售變爛尾..

台南六甲惡火5死宅　11年前入..

冷氣開整天較省錢！她照做「開6..

存款550萬！夫妻雙北看房「覺..

建商吃下整排店家等都更　北屯網..

北市3大「凶宅社區」　1年狂交..

建商1.2億買鳳山200坪萊爾..

「家都裝一級變頻」電費噴1萬7..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台南六甲惡火5死宅　11年前入..

房租越漲越高！他咬牙看房「被擺..

921列危樓！33年黃金帝國披..

台南「一案建商」先建後售變爛尾..

虎尾產業園區通過環評！雲林縣府..

全台高鐵成屋比一比　南二都房價..

台股多頭推動房市交易熱絡　 信..

他感覺房市變冷！內行曝「1關鍵..

北市3大「凶宅社區」　1年狂交..

全台「極凶宅」現況搜查　沙鹿這..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366