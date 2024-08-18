台南六甲惡火5死宅　11年前入手整棟價值415萬

▲ 台南市六甲區珊瑚路1棟透天民宅，日前發生大火，屋內1家5口受困，造成5死慘劇，引起社會高度關注。（圖／記者吳世龍攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南市六甲區珊瑚路1棟透天民宅，日前發生大火，屋內1家5口受困，造成5死慘劇，引起社會高度關注。根據實登，該棟建物樓高2層，在2013年曾有交易紀錄，以總價415萬元成交。

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台南六甲區珊瑚路1棟民宅日前發生大火，火警發生地點在1樓農機行，疑堆滿雜物和可燃液體，起火後迅速燃燒，陳姓屋主一家5口逃生不及，葬身3樓鐵皮加蓋火窟，僅13歲大女兒因正巧出國不在家，逃過一劫。

根據實登顯示，該棟建物樓高2樓，地坪34坪、建坪40坪，為3房2廳2衛，2013年由陳姓自然人入手，總價415萬元。而此次惡火初步調查，疑似因1樓專營農機具買賣、維修，雜物堵住逃生入口，屋內也因擺滿農機具，造成消防人員難以入內搶救，而被社會高度關切。詳細起火原因，仍待火調人員進一步釐清。

▲六甲生活圈屬於台南的鄉村區，人口僅2萬多人，內需不高、新推案也不多，多為在地人購屋。（圖／記者張雅雲攝）

對當地區域房市，住商不動產台南白河加盟店店東江永信表示，六甲生活圈屬於台南的鄉村區，人口僅2萬多人，內需不高、新推案也不多，多為在地人購屋。

房市交易以土地買賣為主，農地依地段及臨路狀況，每坪約5000~8000元，區內新透天成交價約1000~1300萬元，中古透天屋齡約30年，總價大約落在550~680萬元。

江永信表示，六甲屬於北台南，離國道三號、台一線都不遠，聯外交通相當便利，也有台鐵林鳳營站設立，跨過曾文溪可到善化區，善化受台積電影響推升房價，與善化透天相較，六甲透天可便宜500~600萬元，受房價飆漲影響，近年也有部分工程師因比價效應到六甲購屋，帶動區域房市發展。

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