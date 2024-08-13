內湖4坪套房「冰箱在廁所」月租6000元　他笑貴被轟：北市算便宜了

▲原PO認為該房子不值6000元的租金，但許多網友持相反意見。（圖／翻攝591租屋網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

房價高漲，房租也不便宜。有網友在租屋網站上發現，一件位於北市內湖的套房，屋內僅能擺放床、晾衣架等，每月租金為6000元，讓他感嘆「今日台灣明日香港，謝謝房東給年輕人希望」，然而許多網友看完見解卻不同。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「內湖這樣6000，今日台灣明日香港，謝謝房東給年輕人希望」。

根據租屋網站顯示，該物件位於北市內湖區某路的1樓，房屋大小為4坪，距離捷運站都至少1.1公里，適合學生及上班族。附圖顯示，該物件打開門就可以看完整間房屋，屋內擺放一張單人床，晾衣架及小櫃子，且床腳已超越廁所門一半。另外，浴室內擺有冰箱。

▲▼該套房的冰箱放在廁所內。（圖／翻攝591租屋網，下同）



網友看完紛紛留言，「房客遲早洗澡電死」、「廁所放冰箱是什神奇的操作」、「一看就3坪多，他的4坪是含廁所」、「越來越有香港的感覺了」、「大便的時候口渴了，旁邊可以直接開冰箱拿飲料，超方便的啊」、「起碼它還是在內湖，看看安坑的那才叫驚人」、「內湖1樓不用爬樓梯，套房有自己衛浴，只能說佛」。

「佛心房東」、「有4坪，台北市，還有個人衛浴，這價格中規中矩呀」、「便宜到離奇」、「只是睡覺，超划算吧」、「港幣5000租這樣，想得美呢！起碼港幣7000起跳」、「這樣在香港要28000」、「台北市這價錢很便宜了，笑死。現在北市套房要品質好一點大概1萬5以上才有吧」、「沒人逼你租啊」、「我是覺得你要找6000就不要嘴，網民不是幫你跟房東殺價的小弟」。