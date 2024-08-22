聯開案搶民利！三鶯線新北扛全責　民代籲別「落漆」

▲捷運三鶯線是第一條新北市全權主責的路線，全線起自板南線頂埔站共12站，串聯土城、三峽、鶯歌等地，有望至遲2026年通車。（圖／CTWANT提供，下同）

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捷運三鶯線自藍線板南線西端末站頂埔站起頭，目前總體工程進度已達八成，9月進行列車動態上軌測試後，全線有望於2025年完工。而頂埔站身為三鶯線「領頭羊」，又肩負重任，聯開大樓案流標2次，最新近規劃約在2028年完工，自救會私地主再也忍不住地跳出來抗議，能如期如質完工，平添變數。

本刊調查，頂埔站聯合開發案近1,500坪土地，坐落在運校段145至147地號「產業專用區四」基地，目前北市捷運局已經擬定計畫，預估全計畫投資金額約新台幣30億元，有望興建地上19層、地下5層的住商大樓，總開發量體約1.4萬坪。

頂埔聯開案自救會副會長林金郎便直言，2016年與2018年該案都有公開招標，卻乏人問津而一再流標，近年缺工缺料與物價飆漲更甚以往，北市捷運局喊出2024年底能順利招商，並於2025年完成簽約，實在過度樂觀。

林金郎回憶，頂埔科學園區原址為陸軍後勤學校土城分部，早年是大安溪沿線肥沃的稻作用地，目前的生活機能多集中於頂埔捷運站至頂埔國小沿路，而近年因應科技產業人口進駐，薪水的提升也帶動周邊餐飲的更替，接連進駐了不少品牌連鎖餐飲，學區土城國中近年更打敗永和、中山等傳統名校，躍升新北市公立國中升學率榜首，更吸引不少家長會為了孩子在此置產。

▲頂埔聯開案自救會副會長林金郎控訴，目前新北市府放著捷運頂埔站旁土地不管，硬要軋進土地聯開案，現在囿於基地形狀，3號出口進出困難，背後潛在利益驚人。

「而整個聯開案一連串的變化的確令人頭皮發麻，真的看不出政府與土匪何異。」林金郎指出，當年私地主與北捷達成相關開發的出資與獲利協議，不料時為台北縣政府半途打著「主導」三鶯線名號，大辣辣「搶親」介入私地主與北市府之間的開發，要求私地主自繳「代金」換得近四分之一樓地板面積、折算價值約新台幣11.5億；就在那一場不公開會議決議，私地主只能換得不到14%樓地板面積，價值縮水到6.5億元，其中差額與土地便由已升格的新北市政府接手，後來透過多次陳情，監察院、內政部都已經去了幾十次，迫於無奈走入行政訴訟，然而曠日廢時，加上開發尚未完成，也難以量化計算實質損失，遑論進一步舉證，只能走一步算一步。

新北市議員卓冠廷表示，三鶯線目前進度還不錯，2025年第2季將進入全線動態測試、系統整合測試及穩定性測試，待穩定性測試完成後即可完工，並報交通部審查並進行履勘工作，確認安全無虞後即可正式通車，未來三峽及鶯歌地區居民，通勤到北市時間將可大幅縮減至少30分鐘。

卓冠廷說，捷運三鶯線是新北市政府第一條完全自辦的中運量捷運工程，遠期甚至會拉到桃園市八德區與桃園捷運綠線相接，因此是新北市門面，一定要做好，不能再出現「0403大地震」環狀線停擺半年的糗事。

▲捷運三鶯線串聯土城與三鶯生活圈，除了現有頂埔科技城與三峽重劃區，未來更將延伸至桃園市八德區與桃園捷運綠線串聯，各界看好後勢。

房產專家李奕農則分析，頂埔站所在的土城區，已是近3年新北市29區漲幅最大的一區，其發展原因為掌扼區域樞紐，三鶯線不僅由頂埔站往三峽及鶯歌方向延伸，下一階段更會連結到桃園，因此頂埔捷運站將成為跨「北北桃」重要的轉乘點，而轉乘帶來的可觀人流；第二，捷運站附近工業區隨著廠辦勃發帶來的人流與商機，除了「頂埔」聯開大樓外，第二站「媽祖田」也將規劃聯開大樓，未來包含大型壽險業及開發公司均插旗，粗估2028年會比2024年再多3.5萬就業機會。

最後是工業區轉型，自1960年代開始，土城頂埔地區便以印刷電路板工廠、紡織業、食品加工廠類型產業為主，而近年因產業轉型，陸續有老舊鐵皮廠房都更案拚翻身，而因為工廠用地產權集中，不像住宅區產權負責整合不易，以新北市目前通過的60件工業地都更案中，土城便占了24件，占新北各區之首，造鎮型社區更是可期。

台北市政府捷運局表示，頂埔站開發用地位於新北市轄區，需依照新北市都市計畫規定辦理。至於原本內容載明有代金等4種多元回饋方式，2008年11月13日新北市都市計畫委員會審議決議僅能以樓地板面積回饋方式辦理，並於2009年3月2日公告實施，這部分北市府無從置喙。

新北市捷運局則推稱，此開發案主管機關為臺北市政府，新北僅使用原捷運設施空間設置三鶯線出入口，為合理使用，至於地主分配權益多寡，應回歸台北市政府主責。

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