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社區有住藝人她嗨炸！網曝「鄰居是張惠妹」福利：送演唱會門票

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO的新房社區有住藝人。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少人每天省吃儉用，只為存錢買房、買車，擁有屬於自己的小窩，一名網友表示，最近聽說新買的房子有住藝人，而且還是她聽過的，讓她又驚又喜，但同時也擔心會出狀況，好奇大家會想跟藝人跟當鄰居嗎？貼文曝光，有網友中肯表示，「不會特別在意，不要是惡鄰居就好」。

有網友在Dcard發文，「大家會想住有藝人的社區嗎？」最近跟老公要買房，意外發現新家同棟樓的住戶有藝人，而且還是她聽過的人，她跟老公又驚又喜，不過之前看了新聞，擔心會有藝人耍大牌、或是常消失等等的狀況，「怕出事會不會很難處理」。

話鋒一轉，她提到，最多藝人居住的社區好像是民生社區，「之前去民生社區吃牛排，還偶遇張孝全一家，本人很帥」，此外，內湖也有很多知名藝人居住，「想問有人有跟藝人當過鄰居的嗎？和藝人當鄰居會成為你買房的推力或拉力之一嗎？」

貼文一出，網友留言分享經驗，「要看藝人品格啦，沒有絕對，林志玲某天突然被媒體跟拍，居住的社區才意外報出來，後來志玲姊姊的工作室送了全社區每戶一份禮與手寫道歉信，表示造成社區的困擾」、「我親戚的鄰居剛好是曾沛慈，她說沛慈超親切，還會送代言品給她」、「有遇過張惠妹，另外她有送給住戶演唱會門票和專輯」。

其他網友則表示，不要是惡鄰居就好，「不會特別在意，他不當惡鄰居耍特權就好」、「若是有私生飯的藝人，就比較怕那些粉絲會聚集在社區」、「看跟哪位藝人吧，但我覺得大部分藝人當鄰居應該都是好事」、「感覺出事樓下會有一堆媒體」、「不會。但從安全方面來看，由於藝人都需要隱私，所以單就這點來看，保全公司相對釘經（台語：認真細心）也就相對安全吧」、「越知名的常常都很低調」。

關鍵字：藝人社區住房夢想鄰居經驗熱議品格

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