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高雄人最愛「素食界麥當勞」　突見房東2888萬賣店面

▲▼ 高雄,素食餐廳,耶蔬,六合路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「耶蔬蔬食美式餐廳」，開店10年，就算在素食餐廳，也能吃得到漢堡，堪稱是素食界麥當勞。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

位於高雄六合商圈的「耶蔬蔬食美式餐廳」，開店10年，就算在素食餐廳，也能吃得到漢堡，堪稱是素食界麥當勞，是不少愛吃素的高雄人口袋名單。近期屋主開價2888萬元求售。專家表示，該區鄰近六合夜市有不少外來人口，實體經濟為回溫帶動店面買氣。

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該店位於六合路，2014年開幕，至今已是10年老店，店內的菜色相當豐富多元，就算在素食餐廳，也能吃到多款素食漢堡、素雞塊等炸物，也有很多義大利麵等品項，堪稱「素食界的麥當勞」，也是不少素食愛好者的口袋名單。

▲▼ 高雄,素食餐廳,耶蔬,六合路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲店內的菜色相當豐富多元，是不少素食愛好者的口袋名單。（圖／記者張雅雲攝）

沒想到近期屋主開出2888萬元求售，該店面為地上3樓透天，地坪23.6坪、建坪69坪，屋齡62年，對後續經營計畫，店員表示還不清楚。

根據銷售資料，該透店2014年曾進行整棟翻新、汙水處理，1樓店面出租，2、3樓則是套房，目前均出租中。在地仲介透露，該店面月租金目前預估約3~4萬元，根據實登，2014年屋主曾有以2380萬元入手的紀錄。若以套房月租金6000元換算，投報率約為2.5%。

▲▼ 高雄,素食餐廳,耶蔬,六合路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲六合商圈沿線商家林立，附近還有六合夜市，各式機能齊備。（圖／記者張雅雲攝）

台慶不動產高雄自由貴族加盟店蘇薇表示，該店位於高雄市六合商圈，沿線商家林立，附近還有六合夜市，各式機能齊備，到捷運或學校也不遠，住宅密度高，人、車潮眾多，從早到晚都能提供消費人口，支撐店面消費力。

尤其六合路也是南高雄精華地段之一，該區以透天店面為主，依大小、面寬、屋況，地坪20~25坪，月租金約為5~8萬元，成交價約落在3000萬元上下，生活圈有不少觀光客群，以商圈目前承租者來看，多以網紅、文青餐廳、小吃、連鎖品牌為主。

蘇薇說：「該區鄰近六合夜市，除了在地客外，也有不少外來人口，近年實體經濟回溫，也帶動區域店面買氣。」

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關鍵字：高雄素食餐廳耶蔬六合路麥當勞

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