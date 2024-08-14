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日本政府「開3條件」送東京近郊房！外國人也行　一票人吵翻

▲房子,植物,盆栽,樹,窗。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有3.5萬訂閱的YouTuber「冷水」，經常在頻道分享日本生活與文化，日前他拍片透露，政府為了吸引民眾入住奧多摩町（Okutama），開出3條件免費送房，連外國人也可以。對此，PTT掀起熱議，有鄉民忍不住心動，但也有人搖頭直呼，「生活機能太差了。」

冷水在片中提到，日本沒有戶籍限制，這讓大城市的虹吸效應加劇，偏鄉地區的人口持續流入大城市，小村落衰落的速度則不斷變快。其中，奧多摩政府就推出救村計劃，當地3000多個住宅有400多家是空房，除去一半老舊化，仍有一半是可以住人的，而這些空房只要有人願意接手，政府便會支付翻修補助金。

冷水接著提到，若是40歲以下的夫妻或50歲以下的爸媽，不僅給補貼，連房子帶土地直接送給你；而條件就是，必須把戶口遷過去，同時要住滿15年，「這個補貼不限國籍，外國人也可以。

值得一提的是，奧多摩町位於日本東京都的西北部，車程約2小時，是東京都內面積最大的自治體，它與山梨縣、琦玉縣相鄰，且被森林、湖泊、溪谷環繞，景色非常優美壯麗。

就有網友將影片轉PO到PTT，好奇詢問廣大鄉民「如果是你，你會想去嗎？」話題掀起一陣討論，一派人看完十分心動，直呼「剛看了一下，那附近很多景點耶，而且自然環境還不錯」、「JR全國一日生活圈」、「政府認證的條件不利區，結果還有人行道」、「能維持基本生活開銷...我就去」、「好好...快點給我」、「奧多摩車站附近可以，到吉祥寺就1.5小時」、「怎麼報名」。

但也有不少人持反面看法，表示「現實面是沒工作呀」、「送你個鄉下爛房騙繳稅」、「太偏僻了吧，陽明山至少離市區很近」、「那一套房對台灣人搞不好根本沒多少錢」、「除非你要去退隱山林」。

關鍵字：日本奧多摩町免費送房生活補貼冷水

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