七期賠售豪宅不賠了？　頂樓戶3次轉手價「都是7000萬」

▲位於台中七期的豪宅社區「台中帝寶」過去紛傳賠售案例，近期頂樓戶再傳交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中七期的豪宅社區「台中帝寶」過去紛傳賠售案例，近期一筆交易相當特殊，頂樓戶過去2021年首次交易就創下7000萬元價碼，2024年3月平轉出場後，5月又再度以7000萬元交易，在地房仲分析，雖然此筆交易帳面平轉，但實際上仍約小賠行政費用。

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位在台中七期的豪宅社區「台中帝寶」，過去紛傳賠售案例，高樓層更是履賣屢賠，包含30層戶在屋主持有7年，大賠2117萬元出場。而該社區頂樓戶在3月時終於以裝潢優勢平轉出場，不過才過了2個月，該戶再度出現買賣交易轉手，而價格同樣為7000萬元。

▲該社區其實公設規劃豪氣，前棟臨台灣大道視野相當好。（圖／資料照）

調閱地籍資料，目前持有者是為台中蔡姓女自然人、前一手屋主是2位自然人共同持有，自資料看來並未有關聯性，實登備註上也未標註是親友交易。

對此，七期資深房仲廖香婷分析：「該筆交易幾乎是『一過戶就轉手』，在房地產市場上相當少見，雖然看似平盤出脫，但實際上規費、契稅、印花稅、代書費等等行政費用，大約也要抓50萬元。」

不過此筆交易看似急售求現金，實際上卻未像過去一樣採取賠售策略，廖香婷表示：「該社區其實公設規劃不錯，前棟臨台灣大道視野相當好，建物特色為全石材打造的摩天大樓，又在新光三越、大遠百商圈隔壁，過去受到相當多北客青睞。」

▲此次交易是否成為擺脫賠售的關鍵點，專家認為不無可能。（圖／資料照）

是否成為擺脫賠售的關鍵點，全向科技房產中心總監陳傑鳴說：「確實不無可能，目前大坪數、高總價物件在七期預售價動輒7字頭高單價下，以4、5字頭以下的單價確實相當吸引人。」

不過陳傑鳴說：「該建案在過去時套牢不少已購戶，也未跟上房市多頭熱潮，賣壓相對其他社區仍是偏高。」

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