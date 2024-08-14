房貸難度上升　信義：可轉向非銀行金融機構

▲銀行房貸趨於吃緊，信義房屋專家表示，購屋人可嘗試詢問非銀行體系的貸款條件。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／綜合報導

銀行房貸趨於吃緊，信義房屋專家表示，購屋人可嘗試詢問非銀行體系的貸款條件，從統計數字來看，農漁會貸款利率其實與銀行相去不遠。另外，地政士表示，雖然農漁會、信用合作社利率普遍高一點，但比較有「人情味」，貸款額度有機會拿到更高。

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據聯徵中心統計，今年3月國人申請房貸絕大多數還是跟銀行申請，人數約2.58萬人，占比達到88%。其次農漁會信用部約有2201人申請房貸，占比約8%；信用合作社則是818人占比約3%，保險公司僅有340人，占比1%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房貸狀況雖然不見得貸不到，但在資金趨緊的過程，銀行難免會開始嚴選客戶，甚至是調高房貸利率或貸款成數，因此現在這些非銀行體系的金融機構，反而成為房貸碰壁客戶可以去嘗試的方向。

且從統計來看，農漁會貸款利率條件與銀行相去不遠，曾敬德說：「尤其現在銀行房貸吃緊以價制量狀況下，非銀行體系的房貸可能就有競爭力。」

▲從統計來看，農漁會貸款利率條件與銀行相去不遠。（表／記者項瀚製）

曾敬德說，過去都會區多是銀行重點經營範圍，農漁會則是在都會區以外或都會區邊陲吃香，但作為當地重要的金融機構，他們常往來的客戶就很容易跟這些非銀行體系的金融機構貸款。

金門地政士所長蕭琪琳補充，過去向農漁會、信用合作社位申請房貸的客戶，除了本身的會員資格外，大多都是因為相對熟悉，此外這些單位雖然利率普遍比銀行稍高一點，但比較有「人情味」，也有更多討論的空間，像是貸款額度有機會拿到更高，而目前銀行放貸水位滿，預期也會有更多客戶轉向農漁會、信用合作社。

另外有關壽險公司，曾敬德補充，就有壽險公司網頁資料針對首購優質客戶，包括年繳保費50萬以上、個人年收入155萬元以上（或含配偶220萬元）、菁英人士、上市櫃公司、「天下雜誌」製造業1,350大&服務業650大&金融業100大企業、「財星雜誌」全球500大在台分支機構之正式員工且個人年收入125萬以上（或含配偶185萬元）等相關人士，提供2.2%以上的房貸，一般客戶則是2.38%起。

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