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南二都「台積搖滾區」1區失靈　交易量跌近4成

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台積電被稱為護國神山，所到之處房市也是一片火熱。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電被稱為護國神山，所到之處房市也一片火熱，根據實價資料，房仲統計台南科學園區、楠梓產業園區周邊行政區上半年價量表現，以楠梓表現最突出，預售案交易量飆漲逾4倍，台南新市則出現預售交易量下滑近4成，安定均價格竟也僅維持平盤的罕見現象。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比　在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

住商機構根據實價登錄數據，觀察台南市善化、新市、安定、高雄楠梓、橋頭、仁武及左營區等行政區周邊，2023、2024年上半年預售實價交易價量表現。統計顯示，高雄市4處行政區今年上半年與去年同期表現相比，預售實價價量顯著成長。

其中，楠梓區2024年上半年共揭露1432筆預售實價，平均成交單價達33.1萬元，與去年同期相比成長411.4%、15.7%，漲幅都是七處行政區之首；此外，橋頭、左營區今年預售交易揭露件數分別達869件、907件，與2023年同期相比成長分別高達153.4%、121.2%，交易量也都翻倍。

住商機構大南區協理林祺博指出，楠梓交易量會有如此驚人漲幅，一大主因是去年上半年面臨《平均地權條例》修法上路，致使交易量趨冷，但去年下半年新青安貸款推出，創造一波多頭，青年首購熱度從中古延燒至新案市場，撐高區域交易量。

不過南科周邊行政區的預售價量，除善化區價量齊揚之外，新市出現預售交易量下滑，而安定區則價格漲勢僅維持平盤。

時間 縣市/行政區 揭露筆數 平均單價 (萬/坪) 揭露筆數 平均單價 (萬/坪) 揭露筆數 平均單價
    2023H1   2024H1      
台南市 善化區 411 30.3 513 34.4 24.8% 13.5%
  新市區 480 34.8 291 37.7 -39.4% 9.0%
  安定區 143 29.9 177 32.9 23.8% 10.0%
高雄市 楠梓區 280 28.6 1432 33.1 411.4% 15.7%
  橋頭區 343 31.2 869 34.2 153.4% 9.6%
  仁武區 451 29.2 748 32.3 65.9% 10.6%
  左營區 410 37.5 907 42.3 121.2% 12.8%

▲南二都科學園區周邊行政區近年上半年價量統計。單位：筆、萬元／坪。資料來源：實價登錄及住商機構彙整。（ETtoday製表）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，新市去年上半年建商因應市場環境，推出不少百戶以上的華廈、大樓社區，致使交易量大增，相比之下今年交易量略顯減幅；安定區目前新案單價站穩約3字頭，惟地段位置屬「南科第一圈」蛋白區，因此相對房價穩定與親民，價格維持平盤，近期受不少南科小資上班族群青睞。

中信房屋研展室副理莊思敏提醒，除科技題材外，區域發展也是影響房市的重要因素之一，不少台積電周圍的新興重劃區或蛋白區，儘管基礎機能尚未完全完善，房價卻已明顯超漲，未來一旦房市發展不如預期，或出現房市黑天鵝，這些區域恐怕也會首當其衝，因此建議購屋民眾入場前應做足功課、切勿盲目追價。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比　在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

關鍵字：高雄台南台積電護國神山南科楠梓新市

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