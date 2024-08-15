南二都「台積搖滾區」1區失靈　交易量跌近4成

▲台積電被稱為護國神山，所到之處房市也是一片火熱。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
台積電被稱為護國神山，所到之處房市也一片火熱，根據實價資料，房仲統計台南科學園區、楠梓產業園區周邊行政區上半年價量表現，以楠梓表現最突出，預售案交易量飆漲逾4倍，台南新市則出現預售交易量下滑近4成，安定均價格竟也僅維持平盤的罕見現象。
《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比 在地：同樣起跑點「房價衝力有差」
住商機構根據實價登錄數據，觀察台南市善化、新市、安定、高雄楠梓、橋頭、仁武及左營區等行政區周邊，2023、2024年上半年預售實價交易價量表現。統計顯示，高雄市4處行政區今年上半年與去年同期表現相比，預售實價價量顯著成長。
其中，楠梓區2024年上半年共揭露1432筆預售實價，平均成交單價達33.1萬元，與去年同期相比成長411.4%、15.7%，漲幅都是七處行政區之首；此外，橋頭、左營區今年預售交易揭露件數分別達869件、907件，與2023年同期相比成長分別高達153.4%、121.2%，交易量也都翻倍。
住商機構大南區協理林祺博指出，楠梓交易量會有如此驚人漲幅，一大主因是去年上半年面臨《平均地權條例》修法上路，致使交易量趨冷，但去年下半年新青安貸款推出，創造一波多頭，青年首購熱度從中古延燒至新案市場，撐高區域交易量。
不過南科周邊行政區的預售價量，除善化區價量齊揚之外，新市出現預售交易量下滑，而安定區則價格漲勢僅維持平盤。
|時間
|縣市/行政區
|揭露筆數
|平均單價 (萬/坪)
|揭露筆數
|平均單價 (萬/坪)
|揭露筆數
|平均單價
|2023H1
|2024H1
|台南市
|善化區
|411
|30.3
|513
|34.4
|24.8%
|13.5%
|新市區
|480
|34.8
|291
|37.7
|-39.4%
|9.0%
|安定區
|143
|29.9
|177
|32.9
|23.8%
|10.0%
|高雄市
|楠梓區
|280
|28.6
|1432
|33.1
|411.4%
|15.7%
|橋頭區
|343
|31.2
|869
|34.2
|153.4%
|9.6%
|仁武區
|451
|29.2
|748
|32.3
|65.9%
|10.6%
|左營區
|410
|37.5
|907
|42.3
|121.2%
|12.8%
▲南二都科學園區周邊行政區近年上半年價量統計。單位：筆、萬元／坪。資料來源：實價登錄及住商機構彙整。（ETtoday製表）
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，新市去年上半年建商因應市場環境，推出不少百戶以上的華廈、大樓社區，致使交易量大增，相比之下今年交易量略顯減幅；安定區目前新案單價站穩約3字頭，惟地段位置屬「南科第一圈」蛋白區，因此相對房價穩定與親民，價格維持平盤，近期受不少南科小資上班族群青睞。
中信房屋研展室副理莊思敏提醒，除科技題材外，區域發展也是影響房市的重要因素之一，不少台積電周圍的新興重劃區或蛋白區，儘管基礎機能尚未完全完善，房價卻已明顯超漲，未來一旦房市發展不如預期，或出現房市黑天鵝，這些區域恐怕也會首當其衝，因此建議購屋民眾入場前應做足功課、切勿盲目追價。
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