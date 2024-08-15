3房預售屋都要3千萬！　台中雙薪家庭年收150萬嘆「買不到房」

▲台中陳男年薪150萬元，竟哀怨找不到3房。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中台灣房價高漲相當有感，一名從事業務工作的陳姓台中市民，他就透露自己與妻子年薪150萬元，因家中孩子即將升上小學，近期想從2房換3房，結果全台中看完一圈預售案，他以為自己收入可依支撐現今房價，但驚覺自己居然買不到房。

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其實，根據薪資網站「比薪水」揭露台中市2024年7月份平均薪資每人為3萬6507元，相較去年同期增加2510元，換句話說，若以平均薪資計算，家庭月收入約在7萬3014元，年薪部分則是約落在87萬6168元。

▲陳男說年薪150萬元，目前能夠符合預算的就只有沙鹿區、太平區。（圖／記者陳筱惠攝）

陳姓市民透露：「我跟老婆每月薪資合計大概10多萬元，年薪大約合計150萬元，本來住在2房，但因為小朋友要升小學了，想換屋到空間大一點的3房，也開始看屋旅程。」

陳男說：「我以為我們在台中的薪資足以支撐新屋房價，就算現在都有新青安，但現在隨便3房都要3000萬元，跟我們的預算差了500~700萬元，這個狀況根本不是過去『牙一咬、就能買』的時代，目前能夠符合預算的就只有沙鹿、太平區。」

▲薪水跟不上房價漲幅，讓購屋族往低基期的地區找房。（圖／記者陳筱惠攝）

房地產業者成麗芬表示：「其實台中市很多隱形冠軍、中科擴廠議題，像是中科的高收入科技業雙薪年薪就有可能到400萬元，但如果是一般上班族，現在買房要雙薪，若是以2000萬元的房子，首購貸款8成，每月房貸就要約7萬元，確實不容易找到收支平衡點。」

但房價短期間回落的機會並不大，成麗芬說：「未來資金買盤有望調整到商用不動產，住宅市場部分則是建議以總價考量選取，或是也能往二手市場找尋標的。」

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