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台南住宅價格指數上升！　「2計畫加持」 歸仁區漲幅衝最高

▲▼標售,台南,區段徵收,地政局,東區,新都心,中西區,星鑽計劃。（圖／台南市地政局提供）

▲歸仁區住宅需求旺盛。（圖／台南市地政局提供）

記者陳致平／綜合報導

台南房市利多，受惠於南科和沙崙綠能科學城兩項重大開發建設，房價穩步上揚，南市府公布最新住宅價格指數，5月住宅價格指數為146.09，較前期（4月）微幅上漲0.98%，交易量也較前期增加17.09%，行政區價格指數較前期以及去年同期均呈現微幅上漲情形，其中歸仁區漲幅最高，其次為新市區以及中西區。

根據市府公布5月最新住宅價格指數，本期住宅價格指數為146.09。以住宅型態而言，大廈價格指數為151.86，透天住宅價格指數為137.53，較前期上漲，大廈價格指數漲幅高於透天住宅價格指數。觀察各行政區本期住宅價格指數均較前期及去年同期都呈現微幅上揚趨勢；而交易量方面，本期全市交易量較前期增加17.09%，除歸仁區、永康區、仁德區外，其餘行政區交易量月變動率皆呈現正成長。

地政局局長陳淑美表示，在交易量方面，全市5月建物移轉棟數共計2843棟，較前期4月增加17.09%，整體買賣棟數較去年同期增加45.65%，今年在市場剛性需求仍穩定支撐下，買氣持續加溫，住宅市場呈現價量均漲的格局，未來應注意住宅貸款緊縮對市場需求的影響和衝擊。

進一步觀察各行政區住宅價格指數表現，各行政區價格指數均呈現微幅上漲情形，其中歸仁區漲幅最高，與前期相較微幅上漲1.80%，其次為新市區以及中西區，分別微幅上漲1.66%和1.43%。凸顯在重大開發計畫的加持下，區域房市需求熱絡，價格也呈現穩定小幅上揚。而安南區價格指數漲勢逐漸趨緩，本期僅微幅上漲0.65%。綜觀南科區域住宅價格指數仍穩定上升，本期指數微幅上漲1.11%，較去年同期亦小幅上漲9.07%。

▲2024年5月台南住宅價格月指數及變動率。（圖／台南市地政局提供）

▲2024年5月台南住宅價格月指數及變動率。（圖／台南市地政局提供）

再觀察各行政區交易量表現，交易量前三名分別為安南區（404棟）、安平區（382棟）以及東區（333棟）。多數行政區交易量明顯增加，尤以佳里區最為明顯，本期交易124棟，較上期增加82.35%，安南區本期交易404棟，較上期增加71.19%，主因為佳里區內華廈及透天厝完工辦理第一次登記移轉、安南區內九份子地區新建住宅大樓及透天厝完工辦理第一次登記移轉，交易量較上期增加所致。

另外，中西區及新營區，交易量增加幅度亦逾4成以上。南科區域本期建物移轉棟數164棟，與前期相較增加19.71%，與去年同期相比亦增加30.16%，其中以善化區增加幅度較大，與前期相較增加21.28%，與去年同期相比亦大幅增加70.15%。反觀歸仁區本期交易169棟，與前期相較大幅減少22.48%，惟與去年同期相比仍大幅增加65.69%，後續各行政區間房市發展仍有待持續觀察。

整體而言，台南房市價格及交易量均呈現穩定微幅成長，各行政區次市場受到各重大開發計畫與新建案完工影響而有不同變化，全國景氣信號仍呈現持續回溫趨勢，2024年房市是否能維持熱絡，仍有待持續觀察。

關鍵字：台南房市住宅價格交易量南科沙崙

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