大陸建設每坪84萬買13期千坪地　規劃2025年後推案

▲欣陸（3703）也代子公司大陸建設公告以單價84萬元、總價11.65億元取得台中南屯13期重劃區1387.3坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

繼華固建設（2548）昨日公告買進台中14期環中段土地後，今（15）日欣陸（3703）也代子公司大陸建設公告以單價84萬元、總價11.65億元取得台中南屯13期重劃區1387.3坪土地，對此大陸建設表示，規劃2025年後才會推案。

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大陸建設公告取得台中南屯13期重劃區，1387.3坪土地座落台中市南屯區楓溪段6筆土地，且基地完整、三面臨路，分別臨20米的永順路、永春東一路，以及向心南五街。

▲首次進軍南台中的大陸建設選址13期重劃區，規劃2025年之後才會推案。（圖／記者陳筱惠攝）

此次大陸建設突襲獵地，也是該建商首度跨足南台中，大陸建設表示：「台中發展健全，只要有合適的都會看，首次進軍南台中選址13期重劃區，規劃2025年之後才會推案，且該區域分區為『住1-1』，可以想見未來完成的住宅將可享有低密度、高綠覆、大棟距的優質居住品質。」

對此，台中資深土開專員表示：「以住1-1的土地強度而言，地價追上房價的機率相當高，以此次單價84萬元來說，未來房價有望以同樣價碼起跳，但也因品牌建商的力道強勁，不排除開案時會再登高。」

▲大陸建設取得13期重劃區土地三面臨路，區段位置相當好。（圖／紀石圖創工作室提供）

資深土開補充：「13期目前與14期重劃區正在PK，惟14期要再有千坪以上、好規劃的基地並不多見，建商轉往13期獵地又能享有獎勵時程措施，加上環境與交通動能強，該塊土地又近生活機能好的8期重劃區，創價有理。」

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